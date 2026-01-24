Robot naučio govoriti gledajući filmove na YouTubeu

'Pametni' čip koji smanjuje potrošnju i vrijeme računanja, tekući 'živi metal' koji spaja bakterije i elektroniku i srebrni premaz koji sprečava pucanje baterija neka su od novih istraživačkih dostignuća

Robotičari Columbia Engineeringa izradili su robota koji može naučiti kako pomicati usne za govor i pjevanje. U studiji objavljenoj u časopisu Science Robotics, pokazali su kako robota koji formira riječi na više jezika pa čak i pjeva pjesmu s albuma "hello world" generiranog umjetnom inteligencijom. Robot je ovu sposobnost stekao promatranjem umjesto uputama. Prvo je naučio kako kontrolirati vlastito lice promatrajući svoj odraz u ogledalu, postupno shvaćajući kako njegovih 26 facijalnih motora oblikuje različite izraze lica. Nakon toga je proučavao sate YouTube videa kako bi promatrao kako se ljudska usta pomiču tijekom govora i pjesme.

Pokreti usana zasad nisu savršeni, a posebne poteškoće robot ima s tvrdim zvukovima i onima koji uključuju napućivanje usana, ali to bi se, kažu, trebalo poboljšati s vremenom i vježbom.

'Pametni' čip smanjuje potrošnju i vrijeme računanja

Dramatično smanjiti potrošnju energije i ubrzati obradu velikih količina podataka, to je bio cilj istraživača Odjela za elektroniku, informatiku i bioinženjering Politehničkog sveučilište u Milanu koji su u časopisu Nature Electronics predstavili novi čip. Njihovo rješenje koristi dva niza programabilnih otpornih memorija dimenzija 64×64, a svako sjecište između retka i stupca predstavlja memorijsku ćeliju. Ćelije se temelje na SRAM tehnologiji u kombinaciji s integriranim otpornicima za programiranje različitih razina otpora. Arhitekturu nadopunjuje inovativni model analogne obrade koji koristi komponente integrirane u čipu.

Ćelije se temelje na SRAM tehnologiji u kombinaciji s integriranim otpornicima za programiranje različitih razina otpora Politecnico di Milano

Set omogućuje sustavu da izravno obrađuje složene izračune u strukturi memorije, izbjegavajući potrebu za premještanjem podataka na vanjski procesor, čime se značajno smanjuje vrijeme izračuna. U testovima je, kažu, čip postigao sličnu točnost kao i konvencionalni digitalni sustavi, ali s nižom potrošnjom energije, manjom latencijom računanja i manjim otiskom na siliciju.

Tekući 'živi metal' spaja bakterije i elektroniku

Istraživači Sveučilišta Binghamton razvili su kompozit tekućeg metala i bakterijskih endospora Bacillus subtilis koji nadilazi ograničenja polimernih vodljivih materijala. Endospore kemijski razgrađuju oksidni sloj metala, čime povećavaju vodljivost i omogućuju samoobnavljanje pri oštećenju.

Materijal se, kažu, lako integrira u fleksibilne podloge te zadržava električna i mehanička svojstva u ekstremnim uvjetima. Rezultat je adaptivni bioelektronički sustav opisan u Advanced Functional Materials, s velikim potencijalom za primjene u nosivoj i implantabilnoj bioelektronici.

Terapija obnavlja mozak nakon moždanog udara

Istraživači Sveučilišta Northwestern osmisili su injekcijski regenerativni nanomaterijal za zaštitu mozga tijekom ovog kritičnog razdoblja nakon što se obnovi protok krvi. Terapija je, kažu, uspjela prijeći krvno-moždanu barijeru, prepreku koja mnoge tretmane sprečava da dopru do moždanog tkiva i potaknu popravak. Miševi koji su primili tretman pokazali su značajno manje oštećenje mozga, bez dokaza o nuspojavama ili toksičnosti u glavnim organima.

Rezultati, objavljeni u časopisu Neurotherapeutics, ukazuju na to da bi ovaj pristup mogao funkcionirati uz postojeće terapije moždanog udara i pomoći u bržem i sigurnijem oporavku.

Srebrni premaz sprečava pucanje baterija

Zamjena tekućeg elektrolita krutim elektrolitom mogla bi potaknuti novu generaciju punjivih litij-metalnih baterija. Nadovezujući se na raniji rad koji je otkrio kako nastaju i rastu sitne pukotine, udubljenja i površinske mane, istraživači sa Stanforda sada su otkrili su da se velik dio ovog problema s pucanjem može smanjiti toplinskom obradom izuzetno tankog sloja srebra na površini čvrstog elektrolita.

Na Stanfordu Istražuju i druge materijale s čvrstim elektrolitima, uključujući verzije na bazi sumpora koje mogu ponuditi poboljšanu kemijsku stabilnost u kombinaciji s litijem Chaoyang Zhao

Kako je objavljeno u časopisu Nature Materials, površina tretirana srebrom postala je pet puta otpornija na pucanje pod mehaničkim pritiskom. Jednako važno, tretman je učinio postojeće površinske nedostatke daleko manje osjetljivima na prodiranje litija unutra.

Robotska šaka

Švicarski istraživači iz Laboratorija za algoritme i sustave učenja (LASA) na Tehničkom fakultetu EPFL-a dizajnirali su robotsku šaku koja se može odvojiti od ruke i samostalno kretati kako bi hvatala predmete. Uređaj koristi do šest identičnih prstiju sa silikonskim vrhom i rješava problem ljudske asimetrije omogućavajući bilo kojoj kombinaciji prstiju da formira suprotne parove u stisku nalik palcu.

Ova robotska šaka, predstavljena u časopisu Nature Communications, https://www.nature.com/articles/s41467-025-67675-8 mogla bi se koristiti za dohvaćanje predmeta u skučenim okruženjima ili proširenje dosega tradicionalnih industrijskih ruku. I premda sama po sebi nije antropomorfna, istraživači vjeruju da bi se mogla prilagoditi i za protetske primjene.

Korisni materijal od ispušnih plinova

Istraživači Korejskog instituta za energetsku tehnologiju KENTECH dizajnirali su specijaliziranu elektrodu koja hvata CO 2 iz zraka i izravno ga pretvara u mravlju kiselinu. Sustav, opisan u ACS Energy Letters, pokazao je bolje rezultate od postojećih elektroda u testovima sa simuliranim dimnim plinovima i pri ambijentalnim koncentracijama CO 2 .

Korejska elektroda hvata ugljični dioksid iz zraka i izravno ga pretvara u mravlju kiselinu KENTECH

Istraživači se nadaju se da će njihovo rješenje potaknuti izradu sličnih sustava za hvatanje drugih stakleničkih plinova poput metana.

Nova generacija rastezljivih OLED-a

Inženjeri već dugo istražuju OLED-e koji se mogu savijati, uvijati i rastezati uz održavanje jarke i stabilne svjetlosti. Problem je u tome što ove materijale više rastežete, to oni postaju tamniji. No, sad su istraživači sa Sveučilišta Drexel u Philadelphiji otkrili posebnu klasu materijala nazvanih Mxenes koji održavaju svjetlinu i dok su značajno rastegnuti.

Novi OLED materijal može se rastegnuti za 200 posto Huanyu Zhou, Hyun-Wook Kim i sur.

Istraživači su na temelju tog materijala razvili i OLED koji se može rastegnuti dvostruko u odnosu na svoju izvornu veličinu, a pritom zadržati stalan sjaj. Ovaj materijal ujedno pretvara električnu energiju u svjetlost učinkovitije od bilo kojeg rastezljivog OLED-a prije njega, dosegnuvši rekordnih 17 posto vanjske kvantne učinkovitosti, mjeru koliko učinkovito uređaj pretvara električnu energiju u svjetlost.