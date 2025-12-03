Sony priprema novu tehnologiju televizora koji će izazvati OLED

Sony je korak bliže predstavljanju svoje nove serije RGB LED televizora pod nazivom 'True RGB' koja bi trebala pružati bolji prikaz i od OLED-a

Pripreme Sonyja za predstavljanje nove generacije RGB LED televizora dobile su službeni zamah. Kako prenosi TechRadar, čini se da je Sony zaštitio naziv "True RGB", signalizirajući dolazak tehnologije koju mnogi vide kao idući veliki korak u svijetu televizora.

Iako je Sony ranije ove godine svoju novu tehnologiju opisivao kao nešto što pripada 2026. godini, nedavna registracija imena u Japanu i Kanadi potvrđuje da se njihovi planovi ubrzano realiziraju. Izvršni direktori tvrtke nisu željeli otkriti točan datum izlaska, no nisu ni isključili mogućnost premijere na nadolazećem CES-u.

Glavne prednosti RGB LED tehnologije su izvanredna svjetlina i preciznost. Ovi televizori znatno su svjetliji od OLED modela i zahtijevaju manje filtriranja boja u usporedbi s drugim LED tehnologijama, što rezultira manjim "curenjem" svjetlosti sa svijetlih na tamna područja slike. Idealni su za gledanje u osvijetljenim prostorijama, a mogu biti i energetski učinkovitiji.

"OLED je na tržištu već godinama, a i dalje je praktički 'zapeo' na 97 inča, pri čemu je ta dijagonala i dalje cjenovno iznimno visoka u usporedbi s 83 ili 77-inčnim modelima. Skalabilnost će biti jedna od ključnih prednosti RGB LED tehnologije“, tvrde iz Sonyja.

Čini se da će 2026. biti godina RGB LED televizora, jer i konkurencija ne spava. Hisense planira lansirati seriju modela od 55 do 100 inča po konkurentnim cijenama, uz svoj divovski 116-inčni model 116UX, čija je početna cijena 24.999 dolara. TCL je također predstavio svoje adute, modele Q9M i Q10M Ultra, pri čemu početna cijena za 65-inčni Q9M na kineskom tržištu iznosi oko 1.150 dolara.

Samsung je već najavio svoj prvi micro-RGB televizor, impresivan 115-inčni model s cijenom od otprilike 32.000 dolara, koji nakon Južne Koreje stiže i na američko tržište. Čak je i LG, iako još bez službene najave, otkrio svoje planove osvojivši CES nagradu za inovaciju za misteriozni "premium LCD TV s Micro RGB tehnologijom".