Samsungov Galaxy A57 imat će fleksibilni OLED zaslon

Ako je za vjerovati još uvijek neslužbenim informacijama iz Koreje, Samsungov nadolazeći Galaxy A57 koristit će fleksibilni OLED zaslon zbog čega će imati tanje i ujednačenije bočne rubove

Matej Markovinović subota, 3. siječnja 2026. u 08:33
Galaxy A56 📷 Foto: Samsung
Galaxy A56 Foto: Samsung

Samsungov nadolazeći vodeći model iz A serije mobitela, Galaxy A57, navodno će po prvi puta koristiti fleksibilni OLED zaslon. Prema informacijama koje je objavio korejski The Elec, jedan od dobavljača panela bit će kineski proizvođač CSOT.

No, iako CSOT neće biti jedini dobavljač fleksibilnih OLED panela za Galaxy A57, ovo je prvi put da Samsung za A seriju poseže za zaslonima proizvođača izvan vlastite proizvodnje. Usprkos tome, navodi se da bi Samsung Display i dalje trebao isporučiti veći dio ukupne količine panela.

Ako se pitate čemu ova promjena, korištenje fleksibilnog OLED-a trebalo bi Galaxyju A57 omogućiti tanje i ujednačenije bočne rubove oko zaslona, što do sada nije bio slučaj kod modela iz A serije koji su koristili krute OLED panele. Time bi se Galaxy A57 dodatno približio skupljim modelima iz S serije.

Prema ostalim glasinama, Galaxy A57 trebao bi biti predstavljen u veljači 2026. godine. Očekuje se da će ga pokretati Exynos 1680 uz podršku za 45-vatno brzo punjenje. Na stražnjoj strani trebala bi se nalaziti trostruka kamera, s glavnim Sonyjevim IMX906 senzorom od 50 MP, 13-megapikselnom ultraširokokutnom kamerom i 5-megapikselnom makro kamerom.

 



