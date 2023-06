Samo 16% građana Hrvatske priznaje da gleda piratske sadržaje, primarno zbog sporta

Prema najnovijoj studiji o percepciji intelektualnog vlasništva među građanima, koju je objavio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Europljani su sve više svjesni rizika i posljedica kupnje krivotvorina i pristupa sadržajima iz nezakonitih izvora. Primjerice, 80% Europljana smatra da iza krivotvorenih proizvoda stoje zločinačke organizacije i da kupnja krivotvorina uništava poduzeća i radna mjesta. 83% ispitanika smatra da se time podržava neetično ponašanje, a dvije trećine smatraju to prijetnjom zdravlju, sigurnosti i okolišu.

Studija se bavila kupnjom krivotvorina i pokazala je da otprilike svaki treći Europljanin (31%) još uvijek smatra da je prihvatljivo kupiti lažnu robu ako je cijena originalnog proizvoda previsoka. Kad je riječ o mlađim potrošačima, u dobi od 15 do 24 godine, tako misli njih polovica (50%).

Digitalno piratstvo

Drugi dio istraživanja vezan je za digitalno piratstvo. Tu se 82% Europljana slaže da pribavljanje digitalnog sadržaja putem nezakonitih izvora podrazumijeva rizik od štetnih praksi (prijevara ili neprimjerenog sadržaja za maloljetnike).

Europljani se, dakle, generalno gledano protive uporabi piratskog sadržaja: 80% ispitanika izjavilo je da radije upotrebljavaju zakonite izvore za pristup internetskom sadržaju, ako je dostupna opcija cjenovno pristupačna. Gotovo devedeset posto ispitanika zna za barem jednu vrstu zakonite ponude sadržaja u svojoj zemlji, a više od 4 od 10 Europljana (43%) platilo je u prošloj godini pristup, preuzimanje ili internetski prijenos sadržaja zaštićenog autorskim pravima iz zakonitog izvora.

EUIPO

Međutim, velika većina ispitanika (65%) i dalje smatra piratstvo prihvatljivim ako sadržaj nije dostupan u okviru njihove pretplate. Nadalje, 14% Europljana priznaje da su u zadnjih 12 mjeseci namjerno pristupili sadržaju iz nezakonitih izvora. Taj se udio povećava na 33% među mladima u dobi od 15 do 24 godine. To se posebno odnosilo na gledanje sporta koristeći se nezakonitim uređajima ili aplikacijama za IPTV streaming.

EUIPO

Udio osoba koje pristupaju piratskom sadržaju razlikuje se od zemlje do zemlje, a kreće se od 9% u Finskoj i Danskoj do 22% na Malti. U Hrvatskoj on iznosi 16%. Niža cijena i širi izbor sadržaja iz legalnih izvora najčešći su razlozi za prestanak uporabe piratskog sadržaja, pokazuje istraživanje "Europski građani i intelektualno vlasništvo: percepcija, svijest i ponašanje" EUIPO-a.