Sklonost prema trendovskim tehnologijama ovisi o dobi, rasi i političkom uvjerenju

Ono što žele mladi, to će dugoročno oblikovati svijet u kojem živimo. A sedmero od 10 mladih odraslih kaže da bi rado vozili električni automobil, kad bi si ga mogli priuštiti. Uz to, više od polovice mladih u dobi od 18 do 24 godine želi da im dronovi dostave u domove. Dvije trećine pripadnika generacije Z željelo bi živjeti u pametnom gradu, a sličan postotak opremio bi svoje domove pametnim uređajima.

Metaverzum, što je to?

No, nisu sve nove tehnologije jednako privlačne pa čak ni mladima, pokazalo je veliko istraživanje. Čak 60% ispitanika tako ne zna što je to metaverzum, pokazala je online anketa provedena na nacionalnom uzorku, odabranom između više od dva milijuna ljudi koji svaki dan ispunjavaju ankete na platformi Momentive.

Čak 60% ispitanika ne zna što je to metaverzum i čemu služi

I dok je više od polovice ispitanika oduševljeno idejom "pametne kuće" i smatra da će biti sasvim ugodno živjeti u "pametnom gradu", puno više ljudi boji se metaverzuma nego što ih uzbuđuju mogućnosti virtualne stvarnosti. No, većina (58%) je zasad potpuno hladna na tu novost. Rezultati ovog istraživanja tu se poklapaju s rezultatima dobivenim u istraživanju platforme za automatizaciju marketinga Klaviyo,o čemu je nedavno pisao i Bug.

Većina nije oduševljena ni dronovima: dvije trećine odraslih kaže kako je dopuštanje privatnim tvrtkama da koriste bespilotne letjelice za dostavu paketa svojim klijentima "loša ideja".

Dronovi su nisko na listi popularnosti

Što su stariji, ljudi su to oprezniji, dok je postotak onih koji bi dronovima progledali kroz prste nešto niži u mlađoj populaciji. Podjele nisu samo generacijske nego i političke: da su dronovi loša ideja smatra 65 posto republikanaca i 59 posto demokrata.

Pametni uređaji i glasnovni pomoćnici

Čak tri četvrtine odraslih Amerikanaca priznaje da oni ili netko u njihovoj obitelji komunicira s pomoćnikom koji se aktivira glasom. Većina to čini putem pametnog telefona (61%), pametnog zvučnika (35%), u automobilu (29%), na računalu (14%) ili drugom uređaju (7%). Ujedno, njih 58% kaže da u kući ima barem jedan uređaj koji spada u kategoriju "pametnog doma".

Više od polovice ispitanika oduševljeno je idejom pametne kuće i smatra da će biti ugodno živjeti u pametnom gradu

Natpolovična većina starijih ne koristi takve uređaje, a najviše ih rabe ne oni mlađi nego ljudi srednje dobi; vjerojatno zato što oni raspolažu i s najviše novca za kupovinu gadgeta. Mala većina (54%) oduševljena posjedovanjem pametnih uređaja, oni ostali zabrinuti su zato što im se takvi predmeti nalaze u kući.

Rasne podjele i politička uvjerenja

Entuzijazam za pametne kućne uređaje opada s porastom životnih briga, ali i dramatično raste s brojem uređaja: Čak 41 posto onih koji u stanu imaju tri ili više uređaja osjećaju se "vrlo entuzijastično" naspram 17% onih s jednim do dva uređaja ili samo sedam posto onih koji nemaju nikakav pametni uređaj u kući.

To što pametni uređaji više brinu starije nego mlađe nikoga ne čudi, ali zanimljiva je rasna podjela brige. Naime, samo 34% Afroamerikanaca zabrinuto je zbog pametnog uređaja u svom domu, dok te brige more 39% Azijaca, 47% bijelaca i 50% latinoamerikanaca. Politički, republikanci su zabrinutiji od demokrata (54% naspram 40%).

Električne automobile rado bi kupilo 64% ispitanika. Takvo vozilo želi imati čak 83 posto demokrata, ali i samo 64 posto republikanaca, koji su skloniji klasičnijim oblicima pogona.

U modi je mikromobilnost

Većina Amerikanaca, njih 74%, podržava postavljanje uređaja za mikromobilnost na javnim mjestima. To vrijedi za sve odrasle osobe, bez obzira na dob, spol ili rasu, s time da su tome demokrati daleko skloniji od republikanaca (80% naspram 68%). No, unatoč širokoj podršci, 63% odraslih kaže da nikad nisu koristili nikakve uređaje za mikromobilnost. Među korištenima najpopularniji su električni skuteri (24%) i električni bicikli (13%), zatim električni skateboardi (6%) i dijeljeni bicikli (9%).

Natpolovična većina želi živjeti u pametnim gradovima u kojima je sve povezano

Nešto više od polovice (51%) kaže da im je ugodno živjeti u pametnim gradovima u kojima su ključne infrastrukturne komponente - uključujući električne mreže, semafore i nogostupe - povezane jedna s drugom ili mrežom putem interneta. U pravilu, u takvim bi se sredinama demokrati osjećali puno ugodnije nego republikanci, 64% naspram 39 posto.