Vulkanska strizibuba nadahnula izradu novog rashladnog materijala

Kornjaš koji regulira tjelesnu temperaturu na najtoplijim mjestima na Zemlji inspirirao je istraživače koji tragaju za ekološki prihvatljivim načinom hlađenja svega, od zgrada do elektroničkih uređaja

Istraživači Sveučilišta Texas iz Austina, Sveučilišta Jiao Tong iz Šangaju i Kraljevskog tehnološkog instituta KTH u Švedskoj, otkrili su nove informacije o vrsti strizibuba (o kojima smo svojedobno već ponešto pisali) koja svoje tijelo može dovoljno ohladiti da preživi u vulkanskim područjima jugoistočne Azije.

Pasivno hlađenje

Te su informacije istraživači iskoristili kako bi izradili fotonski film temeljen na strukturi krila strizibube. Pritom su koristili uobičajene, mehanički čvrste, fleksibilne materijale koji se mogu proizvesti u velikim količinama. Ovaj tanki materijal se pasivno hladi, što znači da ne uzima energiju poput sustava koje koristimo za održavanje temperatura u našim automobilima i zgradama.

Novi materijal napravljen je od PDMS-a, i visokopropusnih keramičkih čestica

Svoja zapažanja istraživači su objavili u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Pokazalo se kako njihov materijal smanjuje temperature predmeta na izravnoj sunčevoj svjetlosti za čak 5,1 Celzijev stupanj.

Široka primjena

Ovaj film, koji djeluje kao premaz na predmetima, ima široku primjenu. Mogao bi se staviti na prozore u uredskim i stambenim zgradama kako bi odbijao sunčevu svjetlost i smanjio račune za energiju. Mogao bi zaštititi solarne panele od propadanja zbog stalnog izlaganja sunčevoj svjetlosti. Moglo bi se omotati oko automobila kako bi se hladili dok stoje parkirani. A mogao bi biti ključni sastojak novih rashladnih tkanina, nosive opreme i osobne elektronike.

Sposobnost samohlađenja strizibube poznata je od prije, ali nitko nije znao kako. istraživači su sad otkrili da je ključ ove sposobnosti u trokutastim "pahuljicama" na krilima koji odbijaju sunčevu svjetlost i istovremeno reguliraju tjelesnu toplinu.

Vrsta Neocerambyx Gigas može preživjeti u vreloj klimi u blizini aktivnih vulkana na Tajlandu i u Indoneziji, gdje ljetne temperature često dosežu 40 Celzijevih stupnjeva, a tlo se zagrijava i do 70 stupnjeva. Kad se zagriju, kornjaši ostaju mirni i prestaju se hraniti kako bi izbjegli prekomjernu toplinu od kretanja.

Polimer i keramika

Novi materijal, inspiriran tajlandskim strizibubama, napravljen je od PDMS-a, fleksibilnog, široko korištenog polimera, zajedno s nekim visokopropusnim keramičkim česticama. Zbog uobičajenih materijala koji se koriste i jednostavnog postupka mikrotiska, istraživači vjeruju da njihov projekt ima budućnost.

Film se optimizira za masovnu proizvodnju i široku upotrebu, uključujući energetski učinkovite zgrade, sustave hlađenja vodom, termalne tkanine, uređaje za prikupljanje vode od pustinjske rose i dodatne sustave hlađenja elektrana.