Zbog gledanja u ekrane djeca ne razvijaju vitalne jezične sposobnosti

Zbog gledanja u ekrane, prosječni trogodišnjak dnevno propušta više od 1100 riječi, 840 vokalizacija i 194 dijaloga, tvrde australski istraživači. To je sukus istraživanja Instituta Telethon Kids koje je pune dvije i pol godine pratili ponašanje 220 australskih obitelji.

7000 sati eksperimenta

Do tog se zaključka došlo nakon što su djeca u dobi od 12, 18, 24, 30 i 36 mjeseci po 16 sati dnevno nosila uređaje slične Fitbitu kojima se mjerilo kako korištenje zaslona utječe na komunikaciju između roditelja i male djece. Uređaj je koristio LENA tehnologiju prepoznavanja govora za otkrivanje broja riječi koje su izgovorili odrasli, broja dječjih vokalizacija i interakcije između roditelja i djece tijekom snimanja. Riječ je o više od 7000 sati eksperimenta.

Problem tehnoferencije najizraženiji je kad djeca navrše tri godine

Što su djeca više vremena provodila pred ekranima, to su manje sudjelovali u interakciji s roditeljima tijekom kritičnih ranih godina, pokazuju nalazi studije nastale u suradnji sa Sveučilištem u Adelaideu, Sveučilištem u Oxfordu i Menzies Health Institutom Sveučilišta Griffith i objavljene u Pediatrics Journal of the American Medical Association (JAMA).

Stvarnost gora od smjernica

"Naša otkrića ukazuju na velik problem izazvan tehnoferencijom, odnosno prekidom društvenih interakcija zbog upotrebe tehnologije. U ovom slučaju riječ je o izloženosti male djece ekranu, što ometa priliku za razgovor i interakciju unutar obitelji", upozoravaju istraživači, ističući kako je problem tehnoferencije bio najizraženiji kad su djeca navršila tri godine. Svaka minuta pred ekranom bila je povezana sa sedam manje riječi koje bi djeci uputili odrasli, ali i s pet dječjih vokalizacija manje i jednim dijalogom odraslih i djece manje.

Djeca do 36 mjeseci starosti dnevno propuštaju do 1139 riječi odraslih, 843 vokalizacije i 194 međusobna kontakta

Rezultati sugeriraju da bi djeca čije obitelji slijede trenutne smjernice Svjetske zdravstvene organizacije o vremenu pred ekranom – maksimalno jedan sat dnevno za djecu do 36 mjeseci – mogla dnevno propustiti do 397 riječi, 294 vokalizacije i 68 razgovora. No, to su tek smjernice, a stvarnost je puno gora:

Upotreba mobitela

"Na temelju stvarnog prosječnog dnevnog vremena provedenog pred ekranom – 172 minute, ili nešto manje od tri sata – djeca do 36 mjeseci starosti zapravo dnevno propuštaju do 1139 riječi odraslih, 843 vokalizacije i 194 međusobna kontakta", upozoravaju istraživači.

Još gore, studija nije obuhvatila i roditeljsku upotrebu mobitela u prisutnosti djece jer su mjerni uređaji hvatali samo zvukove povezan s vremenom ispred ekrana: TV emisije, video zapise ili igre.

"Vjerojatno smo podcijenili koliko se zasloni i povezane tehnologije stvarno koriste oko djece jer nismo snimili roditeljske aktivnosti vezane uz tihi zaslon, poput čitanja e-pošte, slanja poruka ili tihog listanja web stranice ili društvenih mreža, a koji najčešće isključuje verbalnu komunikaciju između roditelja i djece", zaključuju istraživači.