Gigabyte uz kupnju odabranih laptopa i monitora dijeli Steam vaučere u vrijednosti do 350 eura

Gigabyte ima novu kampanju u kojoj kupnjom odabranih laptopa i OLED monitora možete osvojiti Steam vaučer u vrijednosti do 350 eura

Gigabyte je pokrenuo novu kampanju Refresh Your Rig, u sklopu koje kupci odabranih laptopa i OLED monitora mogu dobiti poklone u obliku Steam vaučera u vrijednosti do 350 eura. Akcija traje od 15. rujna do 26. listopada 2025., a pravo na poklon ostvaruje se kupnjom proizvoda kod domaćih ovlaštenih partnera – HG Spota, Instara i Linksa.

U nastavku pogledajte odabrane Gigabyteove laptope i OLED monitore uz koje dobivate Steam vaučer.

Uz to, članovi programa AORUS koji su registrirali svoje proizvode prije početka kampanje mogu dobiti još jedan vaučer u vrijednosti od 10 ili 20 eura. Više informacija pogledajte na službenoj stranici Gigabytea.