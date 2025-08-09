Gigabyte predstavio brze igraće monitore M27Q2 QD i M27Q3

Iako i model M27Q2 QD ima frekvenciju osvježavanja do 210 Hz, M27Q3 ide korak dalje i pruža čak 320 Hz

Gigabyte je predstavio dva nova 27-inčna igraća monitora, modele M27Q2 QD i M27Q3. Oba koriste IPS zaslona QHD rezolucije, donose visoku frekvenciju osvježavanja, brzo vrijeme odziva te niz funkcija usmjerenih na poboljšanje iskustva u igrama.

Naime, model M27Q2 QD koristi Quantum Dot tehnologiju te nudi pokrivenost od 99 posto DCI-P3, 99 posto Adobe RGB i 150 posto sRGB spektra boja. Frekvencija osvježavanja ide mu do 210 Hz, a vrijeme odziva je 1 ms. Ima tipku Tactical Switch 2.0 za brzo prebacivanje fokusa prikaza i mogućnost odabira omjera slike 4:# ili 5:4, postavke koja će najviše koristiti igračima FPS-a.

S druge strane, model M27Q3 razvijen je prvenstveno za natjecateljske igre jer ima frekvenciju osvježavanja koja ide i do visokih 320 Hz. Vrijeme odziva mu je također 1 ms te ima dodatne značajke specijalno za e-sport igre.

Oba monitora inače imaju TÜV Rheinland certifikate za tehnologije Flicker-Free i Low Blue Light, kao i metalno postolje.