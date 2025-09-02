Gigabyte širi ponudu 27-inčnim OLED monitorom od čak 500 Hz

Gigabyte je predstavio Aorus FO27Q5P, jedan od najbržih monitora na tržištu koji će se posebno svidjeti pravim esportašima i zahtjevnijim igračima

Gigabyte je predstavio Aorus FO27Q5P, igraći monitor s 27-inčnim OLED zaslonom koji se ističe s visokom frekvencijom osvježavanja od 500 Hz i odzivom od 0,03 ms. Riječ je o jednom od najbržih monitora na tržištu, namijenjenom prvenstveno esportašima i zahtjevnijim korisnicima koji preferiraju brze FPS-ove i kompetitivno igranje.

Naime, ovaj monitor ima QD-OLED panel rezolucije 2.560 x 1.440, podršku za tehnologiju VESA DisplayHDR True Black 500 i 99-postotnu pokrivenost DCI-P3 spektra boja. Monitor također zadovoljava standard VESA ClearMR 21000, što dodatno potvrđuje njegovu jasnoću prikaza kod brzih scena.

Uz podršku za DisplayPort 2.1 UHBR20 s propusnošću do 80 Gbps, monitor je kompatibilan s najnovijim grafičkim karticama te omogućuje povezivanje više monitora u lančani niz (daisy chain). Monitor je također opremljen naprednim pasivnim hlađenjem s termalnim filmom na bazi grafena i sustavom za disipaciju topline bez ventilatora.

Od dodatnih značajki, istaknimo Gigabyteove AI funkcije poput automatskog podešavanja slike ovisno o sadržaju i sustava za zaštitu OLED panela od burn-ina. Gigabyte također uz ovaj model nudi i trogodišnje jamstvo koje uključuje pokriće za potencijalni burn-in.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici proizvođača.