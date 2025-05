Amazon potpisao sporazum s New York Timesom za licenciranje sadržaja za obuku umjetne inteligencije

Amazon je danas objavio svoj prvi veliki sporazum o licenciranju medijskog sadržaja za obuku umjetne inteligencije sklapanjem višegodišnjeg ugovora s The New York Timesom. Sporazum omogućuje Amazonu pristup novinarskim člancima i sadržaju s platformi NYT Cooking i The Athletic te korištenje tog sadržaja za obuku vlastitih modela umjetne inteligencije.

Ova je odluka značajna jer označava prvi sporazum New York Timesa vezan uz generativnu umjetnu inteligenciju, u oštroj suprotnosti s njihovim pristupom prema OpenAI-ju, protiv kojeg su pokrenuli tužbu za kršenje autorskih prava još u prosincu 2023. godine. New York Times je u prvome kvartalu potrošio oko četiri milijuna dolara na troškove vezane uz pravni spor s Microsoftom i OpenAI-jem.

Integracija s Amazon proizvodima i uslugama

Sporazum s New York Timesom uključuje prikaz sažetaka i kratkih odlomaka sadržaja Timesa unutar Amazon proizvoda i usluga poput glasovnog asistenta Alexa, uz izravne veze na izvorne članke koji korisnicima omogućuju potpuno iskustvo čitanja Timesa. Danielle Rhoades Ha, glasnogovornica New York Timesa, istaknula je da će Amazon "uvijek kada to ima smisla unutar korisničkog iskustva pružiti izravne veze na proizvode Timesa".

Ova se strategija razlikuje od pristupa drugih tehnoloških tvrtki usmjerenih prvenstveno na obuku modela. Amazon jasno naglašava integraciju s proizvodima namijenjenima potrošačima, što odražava šire težnje kompanije u području umjetne inteligencije, uključujući nedavna poboljšanja Alexa usluge s mogućnostima generativne umjetne inteligencije.

Širenje licenciranja umjetne inteligencije u izdavaštvu

Amazon se pridružuje rastućem broju kompanija koje aktivno licenciraju sadržaj od izdavača. OpenAI predvodi s brojnim sporazumima, uključujući petogodišnji ugovor s News Corpom vrijedan preko 250 milijuna dolara koji uključuje "gotovinu i kredite za korištenje OpenAI tehnologije".

Tijekom 2024. godine OpenAI je sklopio sporazume s glavnim izdavačima, uključujući Associated Press, Axel Springer, Vox Media, The Atlantic, Dotdash Meredith i Financial Times. Condé Nast je u kolovozu potpisao višegodišnji sporazum, a glavni izvršni direktor Roger Lynch istaknuo je u internoj poruci zaposlenima da partnerstvo "omogućuje nam da nastavimo štititi i ulagati u naše novinarstvo".

Zabrinuti znanstvenici oko pravednog honorara

Akademski izdavači poput Wiley i Taylor & Francis potpisali su ugovore vrijedne nekoliko milijuna dolara s tvrtkama za umjetnu inteligenciju za licenciranje znanstvenog sadržaja. Wileyjev sporazum generirao je 23 milijuna dolara jednokratnog prihoda. Ovi ugovori izazvali su zabrinutost među znanstvenicima koji možda neće vidjeti financijske koristi i brinu se oko etičkih implikacija korištenja njihovog rada u komercijalnim modelima umjetne inteligencije.

HarperCollins i Microsoft sklopili su trogodišnji sporazum u studenom 2024. koji autorima omogućuje dobrovoljno sudjelovanje uz naknadu od 5.000 dolara po knjizi, podijeljeno jednako između autora i izdavača. Ovaj podjednaki raspodjel izazvao je kritike, s Udruženim autorskim cehom koji tvrdi da prava za obuku umjetne inteligencije trebaju biti odvojena od tradicionalnih izdavačkih prava.

OpenAI nudi do pet milijuna dolara godišnje

Prema izvješćima portala The Information, OpenAI nudi izdavačima između jednog i pet milijuna dolara godišnje za pristup arhivama radi obuke generativnih modela umjetne inteligencije.

Shutterstock je također ključni igrač, s nejavnim ugovorima s Amazonom, Appleom, Googleom, Metom i ostalima procijenjenim između 25 i 50 milijuna dolara. Reddit i Stack Overflow ostvaruju prihode od sadržaja koji generiraju korisnici kroz licenciranje tvrtkama za umjetnu inteligenciju, s Redditovim prihodima od 47 milijuna dolara u 2023. godini od takvih ugovora o licenciranju.