Američki web portal AnandTech se gasi nakon 27 godina rada

Ars Technica opisuje kako je sve počelo. "Osnivač portala Anand Lal Shimpi pokrenuo je AnandTech kao četrnaestogodišnjak 'naoružan vrlo oskudnim stvarnim znanjem' (njegovim riječima). Do prosinca 1999. portal je postao toliko značajan i autoritativan da ga je CNN Money opisao kao 'užareni portal za računalne recenzije'. Shimpijeva obitelj ostala je uključena u rad portala godinama nakon njegovog osnivanja - kada sam tamo radio kao slobodnjak 2011. i 2012. godine, osoba kojoj sam slao svoje račune bila je Anandova majka.", sjeća se novinar Andrew Cunningham.

Objavljivali detaljne tehničke informacije

Iako najpoznatiji po recenzijama računalnih komponenti, portal je također detaljno izvještavao o ARM procesorima tijekom rane ere mobitela. AnandTech je bio među rijetkim medijima koji su objavljivali detaljne tehničke informacije iz prve ruke o ranim Apple Silicon procesorima poput Apple A4, A5, A6 i 64-bitnog A7.

Osnivač portala Anand Lal Shimpi

Kada je Shimpi napustio AnandTech 2014. godine, odlazeći u Apple, mnogi su bili skeptični da će nakon njegovog odlaska AnandTech uspjeti zadržati relevantnost, a kamoli čitanost, no portal je "preživio" do danas. Nakon Shimpijevog odlaska, vodstvo je preuzeo Ryan Smith koji je upravljao portalom do samog kraja. U oproštajnoj poruci Smith je istaknuo kako se tržište pisanog tehnološkog novinarstva nepovratno promijenilo.

Bogata arhiva ostaje dostupna

Unatoč prestanku objavljivanja novih sadržaja, bogata arhiva od preko 21.500 članaka ostat će dostupna korisnicima. Izdavač Future PLC obećao je održavati web stranicu neograničeno vrijeme.

Forumi AnandTecha, koji od 1999. godine okupljaju aktivnu zajednicu, nastavit će s radom pod patronatom izdavača.

Novi medijski kanali

Gašenje AnandTecha ukazuje na smanjenje interesa američkih čitatelja za tehnološko novinarstvo, posebice u segmentu pisanih recenzija i detaljnih tehničkih analiza PC hardvera, i pomak fokusa prema novim medijskim kanalima za ljubitelje tehnologije. Pomak prema video sadržaju, društvenim mrežama i platformama poput YouTubea i TikToka mijenja način na koji publika konzumira tehnološke vijesti i analize. Nažalost, u formatu koji ne daje dubinu kao pisani mediji, ali i to je znak vremena i pada koncentracije mlađe publike prema sadržajima zahtjevnijih formata. Također, pojava plaćenih newslettera eminentnih novinara koji prate tehnologiju, posebno na platformi Substack, označava novi trend financiranja kvalitetnih sadržaja u SAD-u.

"Hvala AnandTechu na 27 sjajnih godina učenja i geekizma." piše Om.

Tech zajednica žali

Zajednica kojoj pripada AnandTech žali za njegovim zatvaranjem. "Vijest o gašenju portala AnandTech je poput udarca u želudac", napisao je poznati tech pundit John Gruber na svom blogu Daring Fireball. "Ovo je zaista gubitak, nitko nije radio dubinske tehničke analize hardvera poput AnandTecha. Kao novinar, konstantno sam se oslanjao na njihov rad, a i kasnije sam ga koristio za bolje razumijevanje tehnologije. Veliko poštovanje osoblju što nikad nisu dopustili pad kvalitete, čak ni nakon preuzimanja", napisao je Dan Seifert, poznati tech novinar, trenutno zaposlen u Googleu.

Bloger i pisac Om Malik dodaje: "Kraj jedne ere. I postoji tuga što neke od ovih publikacija koje su prvenstveno usmjerene na tehnologiju nestaju, ostavljajući za sobom samo one koji se specijaliziraju za spektakl tehnologije. Hvala AnandTechu na 27 sjajnih godina učenja i geekizma."