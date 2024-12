Top 10 najčitanijih tekstova na Bug.hr portalu u 2024. godini

Kraj je 2024. godine, pa je to i dobra prilika za jedan brzinski pogled na tekstove koji su privukli najviše pozornosti (točnije klikova) u prošlih 12 mjeseci, na stranicama Bug.hr-a. Zašto su neke teme postale posebno popularne moglo bi se opširno analizirati, ali isto tako banalizirati i pretpostaviti kako je sve do naslova i slike. Nećemo se ovom prigodom zamarati s tim detaljima, idemo na popis top 10 najčitanijih tema i to odmah pravim redoslijedom, od najčitanije, pa na dalje. Prije toga bih još istaknuo kako je zanimljivo da iza ovih deset objava stoji čak osam različitih autora, što je vrlo pohvalno za jednu relativno malu redakciju poput naše.

No, da vas ne držim dalje u neizvjesnosti - evo kojih je deset tema na našim stranicama izazvalo najviše zanimanja internetske publike tijekom ove godine:

TOP 1

Ova objava je, pomalo iznenađujuće, bila toliko popularna da konkurira i za jednu od najčitanijih svih vremena na Bug.hr webu. Autor Sandro.

TOP 2

Zanimljivo, ova tema nije uopće potaknula forumaše na komentare ili raspravu, ali svejedno je bila je izuzetno čitana. Autor Matej.

TOP 3

Znanost i zdravlje... Autor Mladen.

TOP 4

I opet - znanost i zdravlje. Autor Nenad.

TOP 5

Popularna web-shop stranica i aktualna problematika, pa ne iznenađuje visoka čitanost. Autor Sandro.

TOP 6

Jedna iz niza opširnijih tema gospodarske tematike, bila je izuzetno dobro čitana. Autorica Suzana.

TOP 7

Vijest iz sfere telekomunikacija i borbe za prevlast na području lansiranja satelita u orbitu, potaknula je veliko zanimanje čitatelja. Autor Ivan.

TOP 8

Zanimljivo da je ovaj tekst objavljen 1. siječnja 2024., i bila je to očito dobro pogođena tematika, koja je potaknula i forumaše na opširnu i dugotrajnu raspravu. Autor Davor.

TOP 9

Televizija i svima dostupan 4K signal, očekivano je bila popularna tema. Autor Sandro.

TOP 10

I za kraj liste deset najčitanijih, opet znanost i zdravlje. Autor Igor.