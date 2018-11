Bug vas uči kako imati Windowse 10 pod kontrolom

Šaroliki set savjeta sastoji se od uputa kako nabaviti legalne Windowse, koju verziju izabrati za svoje potrebe, kako ih podesiti, pa sve do pregleda naprednijih mogućnosti za one koji se odvaže prčkati po bazi registara svojih Windowsa

Najčešća primjedba čitatelja Buga je da imamo premalo softverskih tema. Svjesni smo kako je to točno, pa umjesto opravdavanja zašto je tome tako, odlučili smo malo promijeniti omjer hardverskih i softverskih tema. Tako je u novom, posljednjem ovogodišnjem, broju središnja tema potpuno softverska, odnosno bavimo se najpopularnijim operacijskim sustavom – Windowsima 10.

Vjerojatno velika većina vas koji ovo čitate ima nekog svog iskustva s Windowsima 10, ili ih već dugo koristite svakodnevno. No, koliko god bili s njima “familijarni”, u stvari vrlo mali broj korisnika doista dobro poznaje Windowse 10, pa smo sigurni da će ovomjesečna tema broja biti korisna velikom broju čitatelja. Kada bi vas netko pitao – koliko ima verzija Windowsa, već bi oni koji bi odgovorili “četiri” spadali u upućenije, jer toliko verzija, uglavnom, srećemo u trgovinama gdje se kupuju Windowsi, no u našoj temi pobrojali smo čak 11 različitih verzija Windowsa 10! Primjerice, znate li što je glavna prednost verzije Windows 10 LTSB? Vjerujete li da se legalni Windowsi 10 Pro mogu kupiti za samo tri eura? Želite li onemogućiti da neznani netko preko P2P mreže pristupa vašem stroju, ili možda instalirati podsustav Linuxa unutar svojih Windowsa, ili omogućiti automatsku prijavu u Windowse ili dodati prikaz sekundi u sistemskom satu? Na desetke takvih i sličnih savjeta, kao i korisnih informacije pronaći ćete u temi broja koju je priredio Matija Gračanin.

I nismo stali samo na tome, nego je i druga, po veličini, ovomjesečna tema većim dijelom posvećena softveru. Radi se o savjetodavnom tekstu u kojem Davor Šuštić daje upute o konzumiranju multimedije u kućnoj mreži. U uvodnom dijelu daje jedan širi, opći pregled uređaja koji se koriste za reprodukciju multimedijalnih sadržaja, uz sasvim konkretno isticanje pojedinih aktualnih modela. Pri tome je posebno vodio brigu da uz savku vrstu uređaja naglasi prednosti i nedostatke, kako bi onima koji traže rješenje za sebe dao što konkretnije informacije potrebne za odlučivanje. Drugi dio te teme posvećen je široko rasprostranjenom Kodiju i Plexu. O potonjem dosad nismo mnogo pisali. Ovisno o namjeni, u nekim situacijama Plex je bolji izbor, pa iskoristite tu temu da se upoznate i s njegovim mogućnostima.

Za Denisa je prošli mjesec bio vrlo uzbudljiv. Prvo je išao na daleki put, sve do San Francisca, gdje se održao AMD-ov skup pod nazivom Next Horizon. Središnji događaj bilo je predstavljanje prvog AMD-ovog 7-nanometarskog procesora koji nudi čak 64 fizičke jezgre, kao i prvi integrirani kontroler PCIe 4.0. Kad se vratio u Zagreb, već su ga na stolu dočekali Intelovi procesori devete generacije – Intel Core i9-9900K i i5-9600K, koji sada nude jednak broj jezgri kao i AMD-ovi Ryzeni. Kakve rezultate su pokazali testovi, i kakav su opći dojam ostavili Intelovi procesori, saznat ćete u Denisovom tekstu.

Imamo i jedno mini iznenađenje – nakon što smo Igora Bereckog Doca nagovorili da postane redoviti suradnik našeg web-portala Bug.hr, dogodilo se čudo, i nakon zaista dugo vremena objavljujemo Docov tekst i na stranicama Buga! Uvalili smo mu medicinski gadget koji radi kao jednokanalni EKG snimač i analizator uz spajanje na smartfone, na što nije mogao reći “neću”. Zanimalo ga je kako ta spravica radi, a onda mu nije bilo teško napisati recenziju na svoj način. I dalje Docove tekstove možete redovito čitati na našem webu, a mi se nadamo da ovo neće biti jednokratni povratak Doca pisanju za tiskano izdanje.

U novom Bugu dočekat će vas još i cijeli niz recenzija raznih drugih uređaja: matičnih ploča Asus ROG Maximus XI Formula, ASUS PRIME Z390-A i MSI B450M PRO-VDH; headseta Cooler Master MH751 i MH752; slušalica 1MORE Spearhead VR BT In-Ear Headphones; pojačala Onkyo A-9010; glazbenog centra Denon CEOL RCD-N10; fotoaprata Panasonic LUMIX DC-FT7; sata Suunto 9 Baro i tako dalje... Detaljniji pregled sadržaja pogledajte na ovoj stranici.

Tradicionalno u prosincu imamo recenzije jakih videoigara jer je to jednostavno najpopularnije vrijeme za prodaju novih naslova. Ove godine skupilo ih čak i više od očekivanja. Prodajni superhit Call of Duty: Black Ops 4, ni po čemu revolucionaran, ostavio je dobar dojam na našeg recenzenta Grdoga, a Battlefield V gotovo je razočarao Dannyja. Ipak, što se igara tiče, kraj ove godine pamtit ćemo po Red Dead Redemptionu 2, igri koja trenutačno postoji samo u verziji za konzolu (činjenica koju teška srca priznajemo), ali ono najvažnije – oduševila je gotovo sve one koji su je imali prilike zaigrati.

Pri kraju Buga doćekat će vas veliki vodič za kupnju – dolazi vrijeme darivanja, pa smo vam, kao i niz prošlih godina, priredili pregled mogućih darova za vama bliskog geeka ili nečega što ćete možda darovati sami sebi.

U nagradnoj igri ovog mjeseca možete osvojiti atraktivni prijenosniki Acer Swift 1.