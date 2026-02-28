Jubilarni Bug 400

Odradili smo još jedan 'milestone' u životu vašeg i našeg – Buga. Skeptici bi možda zavapili: „Zar vi još izlazite?“ – našto bismo s ponosom odgovorili: „Još itekako izlazimo; pred vama je novi 400. broj po mnogočemu poseban!“

Izašao je četiristoti Bug! Je li to vrijedno obilježavanja i proglašavanja jubilejom? Pa, za jedan kompjuterski mjesečnik to je vrlo lijep doseg, a i značajan je podvig da još uvijek imamo svoje tržište za tiskano izdanje. Kao što je kolega Galić napisao u naslovu teme broja: „Još smo tu! (da, i nama je nevjerojatno…)“.

Da bih to naše trajanje stavio u širi kontekst, bacio sam pogled na Wikipediju i potražio podatke o tome kada su se pogasili najpopularniji svjetski magazini koje smo pratili u devedesetim godinama. Kultni američki Byte (lokalno hrvatsko izdanje pokrenuto iste godine kada i Bug) među prvima se ugasio već 1998.; PC Magazine (s kojim smo nekoliko godina surađivali, a potom angažirali njihova kolumnista Johna C. Dvoraka da piše izravno za nas) ugasio se 2009.; PC World tiskano je izdanje ukinuo 2013.; Computer Shooper (svojedobno najdeblji časopis na svijetu) prestao je s izlaženjem 2009.; Macworld 2014.; MacUser 2015.; Dr. Dobb's Journal 2009.; InfoWorld 2007… Zanimljivo da Wired (pokrenut 1991.), još uvijek izlazi, ali davno su sadržajno odustali od fokusa na tehnologiju i sada su dvomjesečnik. Naravno, osjetno je drugačija situacija u Europi, tu ima puno više časopisa sličnih nama koji i dalje izlaze u tiskanome obliku.

Mi smo svoj jubilej obilježili posebnom naslovnicom (dizajn Hrvoja Brekala), za što moramo pohvaliti Radin Print, našu dugogodišnju tiskaru, koja je ovaj put kombiniranjem posebne folije i plastifikacije, postigla svečani i vrlo efektan konačni dojam.

Ako želite pročitati veseli osvrt, koji pršti samopouzdanjem i slavi na sva zvona Bugov jubilej, onda bih vas uputio na Facebook status slatkorječivog kolege urednika Dragana Petrica:

Želite li širi osvrt koji donosi i puno faktografije, naravno ne samo o Bugu – „od stoljeća sedmog…“ pa sve do sada, te se bavi računalnom poviješću, usponima i padovima koji su obilježili više od protekla tri desetljeća - onda bih vam preporučio temu broja, koju je, gotovo pa tradicionalno, napisao Drago Galić, prvoborac, s kojim radim od prvog dana Buga, pa i dulje od toga. Znači, dobivate povijest iz prve ruke, od autora koji je svim tim događajima svjedočio.

Uz Dragu, dio teme broja je napisao i Matija Gračanin, ali s fokusom na izradu našeg nekad redovnog priloga – CD-a, odnosno DVD-a. Matija nije od početka sudjelovao u programskom razvoju naših priloga, ali je najdulje radio kao urednik sadržaja Bug DVD-a. Znamo da je pojedinim čitateljima ukidanje DVD-a neprežaljeni trenutak, pa se Matija potrudio u temu ubaciti i pregled još uvijek živih download servisa gdje možete pogledati što se danas nudi od besplatnog softvera, sistemskih alata, programa otvorenog koda i sličnog sadržaja.

Davno, još prije 17 godina, naš specijalni dopisnik iz SAD-a, Ivan Podnar, napisao je kolumnu (u povodu izlaska Buga 200) s aluzivnim naslovom „Ususret broju 400“ – jer je njemu, u doba kada su se američki magazini polako počeli gasiti, takva mogućnost djelovala daleka i jedva dohvatljiva. I sada, u doživljenom broju 400, rezimira što se od njegovih futurističkih prognoza ostvarilo, a što nije…

Pažljiviji čitatelj će uočiti da ovaj put nisam i autorski doprinio temi o našem jubileju; čak nisam napisao ni neku slavljeničku kolumnu. Možda ovo nije prigoda, pa ni mjesto gdje trebam govoriti o takvim stvarima, ali se nekako intimnije osjećam s čitateljima Buga negoli s „frendovima“ na društvenim mrežama (od kojih sve više zazirem i sve manje objavljujem), pa ću biti toliko slobodan i objasniti da sam autorski bio suzdržan zato što sam posljednji tjedan pripreme ovog broja proveo u bolnici - inače već godinama sva svoja putovanja, godišnje odmore, i slična odsustva iz redakcije usklađujem tako da posljednji tjedan finiširanja broja uvijek bude samo za to rezerviran. I ovaj je put trebalo biti tako, nije to bio iznenadni zahvat, već nešto (pre)dugo odgađano, trebao se dogoditi još u siječnju, nakon završetka Buga. Ali spletom okolnosti pomaknut mi je termin, pa se onda još dogodilo da sam umjesto očekivanih par dana, ostao u Klinci za tumore cijeli tjedan („izrezali“ su me malo više od najavljenog – benigna cista, ali za svaki slučaj, znate već kakvi su kirurzi…). S drenom u vratu i braunilom u ruci, radio sam koliko se moglo (poslije sam tek shvatio da braunila fiksirana u veni gornjeg dijela šake postane bolni dodatak ako se s tom rukom previše koristi tipkovnica). Kad bih imao sastanak na Teamsima, ljubazne sestre na odjelu bi mi omogućile korištenje sobe u kojoj tog dana nije bilo pacijenata, a za ostale poslove koristio sam kutak u hodniku, inače namijenjen vanjskim posjetiteljima. Sve skupa bilo mi je zamorno i ne baš inspirativno okruženje za neku kreativnu produkciju, a izašo sam van kada je Bug već bio na putu prema tiskari.

Srećom, sve se to događalo nakon Bug Future Showa, za koji sam uspio složiti uvodni video – o Bugu. O tome možete više pročitati ovdje, a na istoj se stranici nalazi i QR kod preko kojeg možete pogledati taj video.

Kompletan pregleda sadržaja Buga 400 potražiti na ovoj stranici.

Novi Bug je od danas dostupan na kioscima, kao i u digitalnom obliku na našoj web stranici.

A već za sljedeći mjesec spremamo vam nešto potpuno novo, a u tiskanom obliku!