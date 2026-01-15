Wikipedia slavi 25 godina postojanja uz priče o svojim urednicima

Povodom 25. rođendana, najveća online enciklopedija slavi svoje volontere i podsjeća na ključne trenutke iz svoje povijesti - od samo sto stranica do nevjerojatnih 15 milijardi pregleda mjesečno

Bug.hr četvrtak, 15. siječnja 2026. u 21:06

Prošlo je točno dvadeset pet godina otkako je 15. siječnja 2001. godine pokrenuta Wikipedia. U tom je razdoblju prešla nevjerojatan put od skromnog projekta sa svega sto stranica do današnjeg statusa online giganta znanja s više od šezdeset pet milijuna članaka koji svakog mjeseca prikupe gotovo petnaest milijardi pregleda.

Ljudsko lice iza milijuna članaka

Kako bi proslavila ovu impresivnu obljetnicu, Zaklada Wikimedia, neprofitna organizacija koja stoji iza Wikipedije, objavljuje seriju kratkih videozapisa koji predstavljaju osam njezinih urednika iz cijelog svijeta. Među odabranim volonterima je "Hurricane Hank", koji se pridružio Wikipediji još 2005. godine i značajno doprinio stranici o uraganu Katrina. Tu je i Netha, liječnica iz Indije i iskusna urednica koja je svoje znanje iskoristila za borbu protiv dezinformacija na stranici tijekom pandemije bolesti COVID-19.

Ova mini-dokumentarna serija također ističe Joanne iz Ujedinjenog Kraljevstva, koja je samoinicijativno izradila stranicu na Wikipediji o Eloise Butler, osnivačici prvog javnog vrta divljeg cvijeća u SAD-u, nakon što je za nju čula na Instagramu. Drugi volonter, Gabe, posvećen je osiguravanju da povijesne ličnosti crnačke zajednice budu ispravno i točno predstavljene na stranici. Videozapisi daju ljudsko lice informacijama koje svakodnevno viđamo na Wikipediji, što je postalo još važnije u doba sveprisutne umjetne inteligencije.

Digitalna proslava i vremenska kapsula

Zaklada Wikimedia također je pokrenula digitalnu "vremensku kapsulu" koja uključuje audio snimku osnivača Wikipedije Jimmyja Walesa i podsjeća na značajne trenutke u povijesti stranice. Jedan od takvih trenutaka bio je kada su se serveri gotovo srušili nakon što su milijuni ljudi preplavili stranicu tražeći informacije o smrti Michaela Jacksona 2009. godine.

Iako se trenutno suočava s prijetnjama političara koji stranicu optužuju za pristranost, Wikipedia je i dalje nevjerojatno snažna, s više od jedne i pol milijarde jedinstvenih uređaja koji joj pristupaju svakog mjeseca. "Unatoč svim izgledima, Wikipedia je izrasla u okosnicu znanja na današnjem internetu", izjavio je Wales u priopćenju koje je prenio i The Verge. "Wikipedia predstavlja dvadeset pet godina čovječanstva u svom najboljem izdanju, dokazujući da kada se ljudi okupe u duhu izgradnje povjerenja i suradnje, mogu nemoguće učiniti mogućim."



