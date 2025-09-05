Povratak u školu – Bugovo besplatno digitalno rujansko izdanje

Posebni prilog donosi pregled periferije, opise deset laptopa iz Back to School ponuda, recenziju iPada (2025) te savjete za odabir stolova i stolica – sve što učenicima i studentima olakšava učenje i rad, a može poslužiti i za zabavu

Miro Rosandić petak, 5. rujna 2025. u 17:14

Ovomjesečni posebni prilog Buga namijenjen je učenicima i studentima, odnosno njihovim roditeljima. Počinje nova školska godina, pa uz sve ostalo školarci trebaju biti dobro računalno opremljeni.

Prilog „Povratak u školu“ ima nekoliko segmenata – prvi je vrlo šarolik, a posvećen je računalnoj periferiji koja može svakoga zanimati. Nije bitno koristi li se stolno računalo ili prijenosnik, svim dobro dođe miš, dodatna tipkovnica, monitor, podloga, pisač itd.

Najveći prostor dali smo pregledu laptopa. Detaljno je opisano deset modela, a nismo ih izabrali tek tako, već smo od distributera prikupili informacije o tome koje modele planiraju ponuditi u akcijama „Back to School“ (trgovci kod nas više vole koristiti engleski naziv za ovaj period u godini, pa tako i nazivaju svoje akcijske ponude). Moguće da se u njima neki od opisanih laptopa pronađe s nižom cijenom od one koju smo mi naveli – nama su u vrijeme pisanja tekstova dali redovne cijene.

Imamo i recenziju Apple iPada, osnovnog modela u 11. izdanju, koji se označava i kao iPad 2025. Ima jako puno različitih tableta u ponudi, ali iPad je i dalje „mjerna jedinica“ za sve njih. Pa koga zanima tablet, kao univerzalne namjene, pa tako i kao pomoć za učenje, svakako treba razmotriti odabir iPada, koji svakako nije među najjeftinijim, ali je pouzdan i trajan uređaj, koji nudi više negoli drugi tableti slične ili veće cijene.

Prilog zaključujemo još jednom šarolikom temom u kojoj se bavimo opremom za „radno mjesto“ učenika. Neobično je bogata ponuda radnih stolova i radnih stolica, pa je tako i naš pregled na koncu postao vrlo opširan. Nadamo se da ćete pronaći nešto zanimljivo za svoje dijete ili sebe.

Sve što smo opisali može poslužiti i za zabavne trenutke, a uz takvu mogućnost lakše je i učiti u istom okruženju.

Digitalno izdanje priloga "Povratak u školu" svima je besplatno dostupno na ovim stranicama.



