Šest back to school latpopa za srednjoškolce - do 800 eura

Generacije odrasle s pametnim telefonima u srednjoškolskom obrazovanju trebaju ipak i laptop. Ovisno o odabiru škole, potencijalne potrebe idu od rudimentarnih prijenosnika do onih koji moraju izvoditi zahtjevnije aplikacije. Podigli smo cjenovni razred za srednjoškolske laptope i u mix ubacili raznolikije društvo

Koriste li vaši srednjoškolci Chat GPT ili ne u pisanju seminara i dalje moraju imati platformu za pisanje. Isto tako, STEM dio nastave sada već zahtjeva ozbiljnije strojeve za programiranje, dok bi neki srednjoškolci mogli trebati aplikacije za dizajn ili renderiranje. Vrlo šarolike potrebe probali smo usmjeriti u šest odabranih uređaja sa zamišljenim cjenovnim rangom od 800 eura.

Lenovo ThinkBook 16 G6 21KK007SSC

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkBook 16 G6 21KK007SSC Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor AMD Ryzen 5 7430U (6 / 12 Threads) Grafička kartica AMD Radeon Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 3 godine Cijena 649,00 eura

Lenovo ThinkBook serije mješavina su poslovne tradicije ThinkPad modela i elemenata laptopa za obične korisnike. Ta prosumer filozofija uključuje sigurnosne komponente poput TPM modula, čitača otiska prsta i IR kameru za login u Windows Hello. Kućište je napravljeno od aluminija i dolazi u sivoj boji koju Lenovo zove Artic Grey. Poklopac ekrana je u dva tona sive, dok je odmorište za dlanove čisto i bez dodataka. Tipkovnica ima konkavne tipke s velikim razmakom među tipkama i malo podsjeća na ThinkPad, ali bez trackpointa. Tipke za smjer dobile su više mjesta, a touchpad je nešto manji nego bi očekivali i dolazi bez fizičkih tipki.

Laptop se oslanja na sposoban i nešto noviji AMD Ryzen 5 procesor Zen 3 arhitekture koji dolazi sa šest jezgri i maksimalnim taktom od 4,3 GHz. Uz to, ova konfiguracija koja ima pristupačniju cijenu od oko 650 eura dolazi sa 16 GB radne memorije i SSD-o od 512 GB. ThinkBook ima velik raspon modela od kojih su neki i više nego dvostruko skuplji od ove varijante.

Metalno kućište, malo naprednije specifikacije i dašak kvalitete iz Think serija odlikuje Lenovo ThinkBook modele

ThinkBook ima modernu dijagonalu od 16'' s rezolucijom od 1920 x 1200 piksela. Radi se o IPS panelu sa vrlo dobrom svjetlinom od 300 cd/m2 Iznad ekrana smještena je 1080p web kamera koja u dugoj Lenovo tradiciji ima fizički zatvarač za privatnost. Od sučelja su tu dva USB C porta, USB A, HDMI 2.1, Ethranet, čitač kartica i 3,5 mm audio utor. Srednjoškolcima će ovaj model ponuditi vrlo solidne performanse, podosta dugo trajanje baterije u kvalitetnom kućištu i tri godine garancije.

HP Gaming Victus 15-fa0046nm

SPECIFIKACIJE – HP Gaming Victus 15-fa0046nm Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i5-12450H (8 / 12 Threads) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 3050 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav - Jamstvo 3 godine Cijena 799,00 eura

Iako je možda kontraintuitivno odabrati gaming laptop za školske potrebe, upravo takvi modeli dolaze s ponajboljim performansama koje se mogu iskoristiti kao lažne radne stanice i u aplikacijama za kreativne profesionalce koje traže više snage. Naravno, mogu poslužiti i za svoju osnovnu namjenu, a to je igranje.

Victus je HP-ov brand koji nudi gaming izgled i hardver po nešto pristupačnijim cijenama i pritom ima neke ustupke. Ovaj laptop nema previše agresivnih dizajnerskih elemenata. Na plastičnom poklopcu ekrana nalazi se stilizirano V, a straga postoje nešto veći ventilacijski otvori. Osim toga, postoji pozadinsko osvjetljenje tipkovnice kod kojeg ne možete podešavati svjetlinu ili mijenjati boju. Sama tipkovnica ima izdvojene tipke zua smjer, numerički dio i prostrani layout s dosta prostora među tipkama.

Ekran sa 144 Hz i dedicirana grafička razlog su za kupnju, dok bi kraće trajanje baterije moglo odbiti neke korisnike

Unutar dopadljivog kućišta krije se 12. generacija Intel Core procesora što odaje da je ovaj model iz 2022. godine, no to nije problematično što se tiče performansi. U pomoć osmojezgrenom procesoru stiže 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB. Victus 15 ima Nvidia GeForce RTX 3050 grafičku karticu koja će na Full HD rezoluciji njegovog zaslona biti dovoljno jaka za nove igre, iako nećete moći sa zahtjevnijim naslovima doći do 144 FPS-a i iskoristiti visoku stopu osvježavanja ekrana. Ovaj model moguće je naći za ispod 800 eura i nudi prilično dobar omjer uloženog i dobivenog unatoč nešto starijem hardveru.

Dell Vostro 3520

SPECIFIKACIJE – Dell Vostro 3520 Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 60 Hz Procesor Intel Core i7 1255U (2P, 8E / 12 Threads) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav Win 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 791,11 eura

Dell Vostro je poslovna serija i u ovom slučaju donosi neke zanimljive prednosti kao što su snažan procesor, rijetko viđeni predinstalirani Windowsi i tri godina garancije. Uz to ovaj model kombinira aluminij i plastiku u izradi te ima poslovni otmjeni dizajn koji u boji titana isporučuje minimalizam. Ne slijedi skuplje XPS serije s tankim rubovima oko ekrana budući da je na gornjoj strani deblji rub u koji se smjestila 720p kamera.

Trogodišnja garancija i Windowsi 11 Pro u paketu uz jaki procesor razlozi su zašto je ovaj model zanimljiva opcija

Ekran je u skladu sa srednjom kategorijom i radi se o Full HD IPS panelu solidne svjetline od 250 cd/m2. Hardverski Vostro pokreće 12. generacije Intel Core procesora koja je već dulje vrijeme na tržištu, a konkretni i7 1255U donosi dvije perfromance i osam efficiency jezgri. U tom paketu je Intel Iris Xe integrirana grafička kartica te memorijska kombinacija 16 plus 512 koju vidimo u velikoj većini modela s nešto nižom cijenom. Što se tiče sučelja, ponuđena su tri USB-a tipa A, HDMI, Ehtranet i 3,5 mm audio utor, dok iznenađujuće nema USB C sučelja. Ovaj prijenosnik s tri godine garancije i operativnim sustavom košta 790 eura.

Asus Vivobook 15 M1505YA-MA240W

SPECIFIKACIJE – Asus Vivobook 15 M1505YA-MA240W Ekran 15,6” / 2880 x 1620 / OLED / 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 7730U (8 / 16 Threads) Grafička kartica AMD Radeon Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav Win 11 Jamstvo 2 godine Cijena 799,00 eura

Još jedan Vivobook koji se u skupljoj konkurenciji našao zbog nešto bolje opremljenosti, pa ima snažniji osmojezgreni Ryzen 7 procesor te dolazi s OLED ekranom više rezolucije. Uz to, ovaj prijenosnik među rijetkima je koji dolazi s operativnim sustavom.

Radi se o uređaju s plastičnim kućištem i generičkim dizajnom bez previše dodatnih detalja. Prepoznatljiv znak ove generacije Vivobook modela je pločica sa znakom branda na poklopcu ekrana s uzorkom koji se ponavlja na enter tipki. Vivobook imitira skuplje modele iz Asus ponude, a jedan od načina je putem tankih rubova oko ekrana.

Vivobook je serija koja je u pristupačne laptope dovukla OLED panele i to je ujedno i najveća prednost ovog modela

Upravo je 15,6'' OLED panel najveća prednost ovog laptopa. Uz nešto višu rezoluciju, ova tehnologija omogućuje vrlo brz odziv te bogatiji prikaz boja, pa Vivobook 15 pokriva 100% DCI-P3 spektra, ima Display HDR True Black 600 certifikat koji otkriva vršnu svjetlinu od 600 cd/2, a svi OLED paneli imaju izuzetno visoke vrijednosti kontrasta.

Osim sposobnog ekrana, tu je i Ryzen 7 7730U koji ima osam jezgri te integriranu Radeon grafičku karticu. Ostatak specifikacija uklapa se u većinu sa 16 GB radne memorije i 512 GB SSD-om. Na našem tržištu ovaj se model može pronaći za ispod 800 eura. Od sučelja Asus donosi tri USB A, jedan USB C, HDMI i 3,5 mm audio utor.

Acer Aspire 7 NH.QN4EX.006

SPECIFIKACIJE – Acer Aspire 7 NH.QN4EX.006 Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i5-12450H (8 / 12 Threads) Grafička kartica NVIDIA GeForce RTX 2050 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Operacijski sustav Jamstvo 2 godine Cijena 799,99 eura

Aspire serija donosi mainstream laptopi iz Acera, pri čemu je broj 7 oznaka na hijerarhiji najjačeg Aspire modela. To se reflektira u materijalima i izradi te nešto boljim specifikacijama u odnosu na početne modele. Tako ovaj Aspire 7 koji u domaćim trgovinama košta ispod 800 eura dolazi s metalnim kućištem i dediciranom grafičkom karticom.

Iako nije gaming laptopl, Aspire 7 ponudio je nešto deblji dizajn s više ventilacijskih otvora i posebnim sustavom hlađenja kako bi jači procesor i grafička kartica imali niže temperature. Jednobojno tamno minimalističko kućište napravljeno je od aluminija, a pozadinski osvijetljena tipkovnica jedina se izdvaja u glossy odmorištu za dlanove.

Metalno kućište i jače komponente kriju se iz Aspire 7 serije, a veća masa od 2,1 kg potencijalni je minus

Glavnu riječ među komponentama vodi Intelov procesor 12. Core generacije. Core i5-12450H ima osam jezgri i performansama će ponuditi i više nego dovoljno snage za sve srednjoškolske zadatke, a zahvaljujući dediciranoj grafičkoj kartici moguće je raditi i u zahtjevnijim aplikacijama. Acer je s Intelovim procesorom iz 2022. godine spario nešto stariju generaciju Nvidia grafike, a RTX 2050 je oko 25% slabija od 3050 i prilično zaostaje za 4050. Ipak, i s ovom ćete se grafičkom karticom moći na Full HD ekranu igrati. Doduše, IPS panel ugrađen u Aspire 7 ima i 144 Hz, što neće baš biti dostižno u zahtjevnijim naslovima.

Aspire 7 ima dva USB C i dodatna dva USB A porta, HDMI i 3,5 mm utor za slušalice. Laptop kombinira kvalitetne materijale u dopadljivom dizajnu s nešto snažnijim komponentama u odnosu na ostatak, ali istovremeno s masom od 2,1 kg nije među mobilnijima.

Izvan konkurencije: Apple MacBook Air 13.6" MRXN3CR/A

SPECIFIKACIJE – Apple MacBook Air 13.6" MRXN3CR/A Ekran 13,6” / 2560 x 1664 / IPS / 60 Hz Procesor M3 (8 jezgri) Grafička kartica Apple 8-Core GPU Memorija 8 GB LPDDR5 Disk 256 GB NVMe PCIe Operacijski sustav MacOS Jamstvo 2 godine Cijena 1.485,99 eura

Ako zamišljamo srednjoškolca koji je cijeli dan u školi i na aktivnostima i povremeno treba prijenosno računalo, Apple sa svojim MacBook Air modelima nudi izdržljiv model s vrlo dugom autonomijom baterije. Cijena je najveća prepreka za ovaj brand, ali Apple je među boljima po postizanju dobre cijene za polovna računala. Za ovu konfiguraciju koja ima samo 8 GB radne memorije i mali SSD, cijena je oko 1500 eura. I iako Apple drugačije optimizira svoje prijenosnike, u 2024. godini ipak je preporuka više memorije na svim poljima.

Toucpad i kvalitetna tipkovnica uz općenito dopadljiv dizajn jake su strane Air modela

Novi M3 procesor s osam jezgri nudi vrlo dobre performanse u svim aplikacijama sa svojih osam jezgri, a pri tome ovo računalo donosi i preko 14 sati autonomije na jednom punjenju. S dizajnerske strane, Apple nije promijenio izgled u odnosu na M2 generaciju, pa imamo i dalje tanke rubove oko erkana, metalno tanko kućište i prepoznatljiv Apple logo na poklopcu ekrana. Sam ekran ima IPS panel više rezolucije 2560 x 1664 piksela i svjetline od 500 cd/m2. Od sučelje nudi dva USB C porta putem kojih ga možete spojiti i na vanjski ekran. MacBook Air nudi Wi-Fi 6 i Bluetooth 3 mrežne konekcije. Iako je i ova konfiguracija već iznad naše zamišljene cijene za priličan iznos, s jačim modelom sa 16 GB radne memorije, većim SSD-om i jačom grafikom dobit ćete dosta zaokruženiji, ali i 500 eura skuplji proizvod.