Što bugovci imaju instalirano na svojim mobitelima?

Čitatelji vole tekstove s naglašenom osobnom notom autora, rado ih čitaju i komentiraju, pa nas je to potaknulo da na takav način organiziramo i temu broja za ovaj mjesec. Uz nešto kruću formu i sadržajno definirane smjernice, od svih smo članova redakcije (raspoloživih za pisanje u vrijeme pripreme teme) zatražili da ukratko opišu svojih pet omiljenih mobilnih aplikacija. Napomenuli smo autorima da u svoj izbor ne uvrštavaju standardne i općepoznate appove koje svi koristimo, kako bi ovaj pregled bio zanimljiv, ali i koristan. Nije bilo bitno radi li se o novim aplikacijama, a niti jesu li one baš najbolje u svojoj kategoriji – najvažnije je bilo da svatko izdvoji one appove koje doista i sam sa zadovoljstvom često koristi.

Uz opis pet svojih favorita, svatko od nas odgovorio je na nekoliko kratkih pitanja, vezanih uz navike i način korištenje mobitela, a i navodimo koje mobilne uređaje trenutačno svatko od nas koristi i koje smo prije koristili, kako bismo upotpunili sliku o svojim preferencijama.

U uvodnom dijelu teme broja predstavljeno je dvadesetak aplikacija koje je korisno imati. Znači, to nije neki Top20, već svojevrsni ciljani odabir, u stilu našeg poznatog “borbenog kompleta”, koji zaokružuje temu, dajući, s osobnim opisima, jedan bogati vodič za pronalaženje aplikacija koje bi vam dobro došle, a niste za njih dosad znali, ili vam ih nitko nije preporučio.

Tradicionalno, sredinom kolovoza objavljeni su dobitnici nagrada “EISA Awards 2018 – 2019”, a kao što znate, Bug je jedina redakcija iz Hrvatske koja je član stručnog žirija te velike međunarodne asocijacije stručnih časopisa, pa tako imamo mogućnost predstaviti vam dobitnike ovog cijenjenog priznanja “iz prve ruke”.

Točno na vrijeme za uvrštenje u ovaj broj stigao nam je atraktivni paket iz AMD-a s drugom generacijom Ryzena, poznatijih pod nazivom Threadripper. Radi se o procesorima koji pripadaju samom vrhu AMD-ove ponude, a perjanica je model 2990X, koji zahtjevnom korisniku može ponuditi čak 32 fizičke jezgre. Denis je imao prilike isprobati novu AMD-ovu platformu i opis iskustva s testiranja pretočiti u tekst koji možete pročitati u ovom Bugu.

U danima kada smo zaključivali broj, dogodila se i vrlo važna objava – Nvidia je predstavila svoju novu seriju grafičkih kartica. Manje je važno što su im brojčane oznake sada unutar serije 2000, daleko je bitnija novost da se umjesto dugogodišnje oznake GTX, sada nazivaju RTX karticama, a tome je tako jer se želi naglasiti kako su sposobne baviti se ray tracingom u stvarnom vremenu, pomoću dediciranih RT (ray tracing) jezgri. Revolucija je to koja dolazi i prije negoli što smo joj se nadali – i tema je kojom ćemo se sigurno baviti sljedećih mjeseci – a za ovaj broj svoje osvrte napisali su i Davor i Drago, obojica u redovitim kolumnama.

Dvije opširnije teme koje zaslužuju posebno isticanje, naravno, hardverski su testovi. Prvi je test NVMe SSD-ova od 240 do 512 GB, koji je odradio Denis, a motiv je jasan – sve niža cijena i sve veće brzine čine NVMe SSD-ove vrlo zanimljivom komponentom za dizanje performansi računala.

Drugi veliki test je neuobičajen, ali vrlo intrigantan, jer malo se tko upušta u zahtjevna mjerenja mogućnosti mobilnih baterijskih punjača. Ogromna je ponuda powerbankova, no kupcima preostaje tek da se pouzdaju u tvorničke specifikacije, jer tek će se u praksi spoznati koliko se one bile točne. Nabavili smo mnogo prijenosnih baterijskih punjača, a Mario Baksa osmislio je testnu proceduru. Gotovo dva mjeseca trajalo je testiranje, a rezultat je hrpa dobivenih rezultata, koje vam prezentiramo u ovom broju.

Najavljujemo i budući hit ove jeseni, igru Battlefield V, kao i NBA 2K19, uz opširan opis razvoja te popularne sportske simulacije.

Za kraj napomena – nemojte propustiti ovomjesečnu nagradu igru jer možete osvojiti KEF Q350, par fantastičnih hi-fi zvučnika koje bi svatko poželio imati!

Kompletan sadržaj novog broja možete vidjeti ovdje, a od danas je dostupan na svim kioscima.