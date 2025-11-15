Televizori u 2025. - besplatno Bugovo digitalno izdanje

Pregled najnovijih televizora za 2025. godinu, ponuda TV stickova i box uređaja za pametnije gledanje, te vodič kroz atraktivne podne stalke koji televizor pretvaraju u pravi dizajnerski detalj

U novom, besplatnom Bugovom digitalnom izdanju, dajemo pregled najzanimljivijih modela televizora za 2025. godinu. Posebno smo istaknuli ponudu Hisensea, LG-a, Philipsa, Samsunga, Sonya i TCL.

Za sve one koji već imaju pametni televizor, ali na njemu ne mogu instalirati neku aplikaciju koju bi baš željeli koristiti ili imaju problema sa slabašnim procesorom u svom starom prijemniku, priredili smo i pregled ponude zanimljivijih TV stick & box uređaja, koji omogućavaju korištenje Android TV-a.

Većina nas televizore ili drži na nekom prikladnom ormariću ili ih stavljamo na zidne nosače. Ali postoji i treća opcija - podni stalci, koji daju televizoru posebnu poziciju u prostoru, pretvarajući ga svojevrsni eksponat. Možda će vas iznenaditi, ali dosta je bogata ponuda podnih stalaka u nas, pa smo i njima posvetili dio ovomjesečnog priloga.

Posebni prilog već su dobili čitatelji Buga, a od danas je dostupan i svim ostalima na ovoj stranici.