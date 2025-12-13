Philips 49B2U5900C je ogromni poslovni monitor od 49 inča s VA panelom i bogatom opremom

Za oko 1100 eura Philips je ponudio zakrivljeni poslovni monitor iz serije 5000 koji donosi VA panel, KVM prekidač, ultraširoki 49'' zaslon i podršku za HDR

Bug.hr subota, 13. prosinca 2025. u 10:00
SPECIFIKACIJE – Philips 49B2U5900C/00
Ekran 49'' (5120 x 1440) / 75 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/Edge LED
Kontrast/Svjetlina 3000:1/ 450 cd/m2 (500 peak)
Vrijeme odziva 0,03 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2 xUSB C
2 x USB Type A, USB Type B, 3.5 mm, Ethernet

Veličinom ekrana, kvalitetom izrade i opremljenosti, ovaj veliki poslovni Philipsov monitor opravdava cijenu od preko 1100 eura, no u ovom cjenovnom rangu u kojem se nalaze i OLED modeli u oko upada VA panel na kojeg se oslanja Philips. I dizajnom i mogućnostima Philips 49B2U5900C/00 usmjeren je na poslovne korisnike, pa donosi opcije za lakše upravljanje podjelom ekrana i SmartKVM prekidač za lako prebacivanje između više izvora slike kao i tehnologije za ublažavanje utjecaja ekrana na vid.

Philips 49B2U5900C je zakrivljeni poslovni monitor s VA panelom i ogromnom dijagonalom od 49''

Philips 49B2U5900C ima malu metalnu pravokutnu bazu sjajne srebrne boje i metalan stalak koji drži masivni monitor na mjestu. Iako se radi o impresivnoj zakrivljenoj dijagonali od 49'', monitor i dalje nudi raznolika ergonomska podešenja kao što su podešavanje monitora po visini, nagibu i zakretanje. Pivota očekivano na ovako velikoj ultraširokoj dijagonali nema. S tri strane oko ekrana monitor ima vrlo tanke rubove, dok je straga kućište ujednačene boje bez posebnih dodataka. Sa strane je smještena kukica za slušalice, a straga su smješteni svi konektori. Prema dolje gledaju oni za video konekcije poput dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te USB C, ali je tu još i Ethernet te USB B. Sa strane iza su smješteni još dva USB A te dodatni USB C konektor.

Monitor ima rezoluciju od 5120 x 1440 piksela i 32:9 ultraširoki omjer stranica. Ima vrlo dobru svjetlinu od 450 cd/m2 i podršku za HDR, a ističe se opcijama za podjelu ekrana koja uključuje i KVM prekidač za brzo upravljanje s više dostupnih izvora slike

Philips 49B2U5900C se oslanja na VA panel koji na 49'' dijagonali donosi rezoluciju od 5120 x 1440 piksela i omogućuje da veliku površinu ekrana podijelite na dva prozora koja su ekvivalent 27'' monitorima s 1440p rezolucijom. VA ekran ima viši kontrast u odnosu na IPS konkurente, no daleko lošiji od OLED ekrana. Istovremeno mu je boljka vidljivost iz širih kutova, no tome je ovdje doskočeno sa zakrivljenim oblikom. Monitor nudi svjetlinu od 450 cd/m2 koja se u HDR-u penje na 500, a monitor ima i DisplayHDR 400 certifikat.

Philipsov poslovni model pokriva preko 100% sRGB spektra, a za zaštitu vida je ugrađena SoftBlue tehnologija koja smanjuje emisiju štetnog plavog svjetla. SmartKVM prekidač omogućuje da izvore slike mijenjate s tri brza pritiska na control tipku na tipkovnici.

MultiView omogućuje višestruko povezane uređaje i podjelu ekrana , a naravno možete na više načina podijeliti ogromnu dijagonalu i samo jednog izvora. Monitor dolazi s ugrađenim stereo zvučnicima od po 3 W.



