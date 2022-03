Uz novi Bug saznajte tko i kako može doći do vlastite solarne elektrane

Malo smo iskoračili iz svijeta uobičajenih računalnih ili mobitelskih tema i istražili - kakva su trenutačno dostupna tehnološka rješenja za one koji žele učiniti konkretan korak prema, djelomičnoj ili potpunoj, energetskoj neovisnosti? Za ostvarenje tog cilja najčešće se odabire – sunčeva energija, ali nije ona jedino rješenje. Ovomjesečna tema broja daje odgovore na temeljna pitanja koja postavljaju oni koji tek istražuju što su to kućne solarne elektrane, kako funkcioniraju, tko ih može postaviti, kako do državnih poticaja ili bankarskih kredita, koliko to košta, i na kraju – koliko je takva investicija isplativa?

Uz opise konkretnih primjera i savjete stručnjaka, razgovarali smo s čovjekom koji je prošao kroz cijelu tu priču, i od nedavno ima fotonaponske panele na krovu, postavljene uz državne poticaje. Prenio nam je svoja praktična iskustva.

Uz kućne solarne elektrane, objašnjavamo kakve benefite možete ostvariti korištenjem solarnog grijanja ili ugradnjom dizalica topline, uz okvirne primjere koliko koštaju takva rješenja.

Prvi put bavimo se tom problematikom, pa smo stoga težili pokrivanju temeljnih pitanja. Ako bude interesa za dublje ulaženje u pojedine segmente te energetske tematike, rado ćemo se i time pozabaviti – na to nas možete potaknuti javljanjem na pisma@bug.hr i postavljanjem konkretnih pitanja.

Veliki hard-test posvetili smo jeftinim matičnim pločama za LGA-1700 procesore (Alder Lake), baziranima na čipsetu B660. Prošlih mjeseci recenzirali smo brojne ploča za Alder Lake procesore (Z690), i baš sve su bile papreno skupe, tako da je nova ponuda pravo osvježenje. No, što je s mogućnostima overklokiranja, kakva su podatkovna sučelja i mogućnosti ugrađenih USB kontrolera B660 ploča – saznat ćete iz Denisovih detaljnih prikaza i testova.

Ponajveći broj stranica u ovom (podebljanom) broju Buga otpada na naš redoviti godišnji vodič u kojem informiramo buduće brucoše gdje sve u Hrvatskoj mogu studirati neki od informatičkih smjerova, pa ako ste pred tim izazovom – na pravom ste mjestu za dodatno informiranje o svojoj profesionalnoj budućnosti.

Ljubiteljima manjih stolnih PC konfiguracija preporučamo upoznavanje Fractal Design Torrent Nano kućišta, koje je odlično posloženo,što su pokazali rezultati pri testiranju. Očekivano, ima i malo višu cijenu.

U raskošnom audiobloku imamo svakojake poslastice – od vrhunskih bežičnih slušalica Jabra Elite 7 Pro, do sve-u-jedan glazbenog sustava Advance Paris MyCast 7. No sve to u sjeni je recenzije KEF LS50 Wireless II, bežičnih zvučnika, koji usput sadrže i sve ostalo, pa se pretvaraju u sve-u-jedan glazbeni sustav. Ako se sjećate Davorove recenzije KEF LS50 Meta iz 2020., pasivne izvedbe istih ovih zvučnika, koje je tada nahvalio s toliko oduševljenja da je čak i mene potaknuo na maštariju kako bih ih možda trebao kupiti (iako već imam KEF-ove zvučnike, istina, stare nekoliko desetljeća), možete pretpostaviti da ga je bežična i dodatno opremljena verzija druge generacije LS50 zvučnika dovela u stanje egzaltiranosti. Toliko je oduševljen njima da se čak potrudio opravdati i cijenu od dvadeset tisuća kuna. Meni, pak, ta cijena iznova budi maštu o pasivnoj verziji, jer u usporedbi s bežičnom, djeluju poput bagatelne prilike.

U dijelu s igrama dočekat će vas recenzije velikih hitova Elden Ringa i Gran Turisma 7, dvije igre o kojima se trenutačno ponajviše raspravlja i na Bug.hr forumu. Za obje igrači imaju puno pohvala, pa je sasvim očekivano da su dobile visoke ocjene i u našim prikazima.

Novi Bug je od danas na kioscima, a pretplatnicima je dostupan i u digitalnom obliku - ovdje možete pogledati kompletan sadržaj novog broja, pa i prelistati ga.