Kućni hi-fi - Bugovo besplatno digitalno izdanje

Besplatno vam donosimo vodič kroz moderni hi-fi, od prvog sustava i pravilnog odabira komponenti, preko upoznavanja s multiroom sustavima i mrežnim streamerima, do problematike akustike prostora

Kućni hi-fi poseban je prilog koji smo u veljači objavili u tiskanom Bugu, a sad ga izdajemo i kao besplatno digitalno izdanje za sve koji se žele malo ozbiljnije pozabaviti zvukom kod kuće.

Prilog je koncipiran kao praktičan vodič kroz moderni hi-fi – bez fantaziranja i pretjeranog pojednostavljivanja. Onako kako bi vam prijatelj s previše opreme u stanu objasnio što zapravo vrijedi, a što ne.

U prilogu se bavimo problematikom izgradnje prvog kućnog hi-fi sustava; što znači odabrati pasivne zvučnike s integriranim pojačalom, a kad ima smisla ići na aktivne modele ili all-in-one rješenje. Tu je i opsežan segment o multiroom sustavima i mrežnim streamerima, jer današnji hi-fi nije odvojiv od glazbenih servisa i kućne mreže čak i kad bismo to htjeli.

Bavimo se i akustikom prostora, temom koja redovito biva zanemarena, a ne bi smjela biti. Soba, naime, ima veći utjecaj na zvuk od razlike između dva pojačala iste klase – to nije audiofilski klišej, već fizika. Objašnjavamo osnovne principe prostornog širenja zvuka, tipične pogreške u smještaju zvučnika u prostoru i zahvate koji donose čujno poboljšanje, a bez velikih (ili ikakvih) ulaganja.

Na kraju donosimo pregled aktualnih i provjerenih uređaja - od pasivnih i aktivnih zvučnika, preko multiroom zvučnika, mrežnih streamera i soundbarova, do pristupačnih gramofona i subwoofera.

Ako tek razmišljate o prvom ozbiljnijem sustavu, prilog "Kućni hi-fi" poslužit će vam kao lako razumljiv temelj. Ako već imate iskustva, možda ćete dobiti potvrdu da ste na dobrom putu – ili ideju kako napraviti korak dalje.