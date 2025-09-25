GoPro Max 2 snima pravi 8K video u 360 stupnjeva

Iako GoPro Max nije bio odveć popularan izbor, GoPro je nakon šest godina konačno odlučio izbaciti njegovog punokrvnog nasljednika s brojnim nadogradnjama

GoPro je nakon gotovo šest godina predstavio Max 2, nasljednika svoje prve akcijske kamere koja snima u 360 stupnjeva. Kao što se i očekuje, nova generacija donosi brojne nadogradnje, a ujedno i konkurira Osmu 360 kojeg je DJI predstavio još početkom kolovoza.

U usporedbi s originalnim Maxom, kamera Max 2 je nešto viša, deblja i 36 grama teža, ali zato nudi značajan skok u mogućnostima. Uz snimanje u 360 stupnjeva do 8K rezolucije pri 30 FPS-a, kamera podržava i snimanje jednim objektivom u 180 stupnjeva do 4K pri 60 FPS-a.

Za razliku od konkurencije, GoPro naglašava da Max 2 snima „pravi 8K“, odnosno da pod pojmom „8K“ računaju piksele koji su stvarno upotrebljivi, bez preklapanja između dvaju objektiva, pa kamera u praksi nudi i do petinu više efektivne rezolucije.

Foto: GoPro

Od ostalih funkcija, Max 2 ima šest mikrofona s redukcijom šuma vjetra, GPS, vodootpornost do pet metara i 1,82-inčni zaslon na dodir. Novosti uključuju i podršku za Bluetooth mikrofone i bežične slušalice, 13 glasovnih naredbi na 11 jezika te veću bateriju kapaciteta 1.960 mAh. Na jednom punjenju Max 2 može snimati u 8K rezoluciji pri 30 FPS-a do 66 minuta, odnosno do 90 minuta u 5.6K rezoluciji.

Posebna novost je i mogućnost zamjene leća koje se skidaju i postavljaju jednostavnim zakretanjem bez potrebe za alatom. To znači da puknuta ili izgrebana leća više ne znači i kraj života za kameru ili skupi popravak, dovoljno ju je jednostavno odvrnuti i zamijeniti novom, što je praktično za sve koji će koristiti Max 2 u nešto zahtjevnijim uvjetima.

Foto: GoPro

Kao i kod drugih modela GoProa, za obradu snimki tu je aplikacija GoPro Quik koja omogućuje AI praćenje objekata ili ručno kadriranje pomicanjem mobitela dok gledate video. Naprednijim korisnicima na raspolaganju je i GoPro Labs beta program koji otključava dodatne profesionalne opcije poput viših bitrateova i prikaza histograma.

GoPro Max 2 koštat će u Europi 520 eura.