Povoljna alternativa GoProu sada je još povoljnija

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo SJCAM SJ10 Pro, akcijsku kameru koja se može kupiti po akcijskoj cijeni od 154,99 eura

SJCAM SJ10 Pro akcijska je kamera namijenjena korisnicima koji žele snimati sportske i outdoor aktivnosti u visokoj rezoluciji, ali bez ulaska u najviši cjenovni razred. Ako vam to zvuči primamljivo, vjerojatno će vam se još više svidjeti kada čujete da se može kupiti na akciji u webshopu Tehnologista.hr po cijeni od 154,99 eura.

Radi se, inače, o kameri koja je opremljena Sonyjevim IMX377 senzorom razlučivosti 12 MP te Ambarella H22 S85 čipsetom. Snimanje videa omogućeno je u 4K rezoluciji pri 60 FPS-a, no u tom slučaju bez uključene elektroničke stabilizacije. Ako se stabilizacija aktivira, tada je moguće snimanje u 4K, ali pri 30 FPS-a.

Širokokutna leća s vidnim poljem od 170 stupnjeva sastoji se od sedam slojeva stakla, uključujući dva asferična sloja, što bi trebalo pomoći u smanjenju distorzija na rubovima kadra. Video se snima u MP4 formatu uz H.264 i H.265 kompresiju, dok se fotografije spremaju u JPEG-u.

Za upravljanje i pregled snimljenog sadržaja zadužen je 2,33-inčni IPS zaslon osjetljiv na dodir, dok se povezivanje s mobitelom odvija putem Wi-Fija. Kamera podržava microSD kartice kapaciteta do 128 GB, a napaja se izmjenjivom baterijom kapaciteta 1.300 mAh, koja prema navodima proizvođača omogućuje oko 100 minuta snimanja u 4K rezoluciji pri 30 FPS-a. Ugrađena su dva mikrofona i zvučnik, što omogućuje osnovno snimanje zvuka i reprodukciju bez dodatne opreme.

Vodootporno kućište omogućuje korištenje kamere na dubinama do 10 metara, što je čini pogodnom za plitko ronjenje i vodene sportove. Uz to, niska masa od 85 grama i kompaktne dimenzije olakšavaju montažu na kacige, bicikle ili druge nosače.