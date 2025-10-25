ASUS ProArt i GoPro zajednički pojednostavljuju tijek rada kreatora uz pomoć umjetne inteligencije

StoryCube je ASUS-ovo ekskluzivno rješenje za upravljanje sadržajem temeljeno na umjetnoj inteligenciji, a to je ujedno prva Windows aplikacija na svijetu koja podržava i GoPro Cloud medije i 360° video

ASUS je nedavno najavio revolucionarnu suradnju s GoProom kako bi pojednostavio proces stvaranja 360° videa, od snimanja do montaže. Kombiniranjem svjetski poznate GoPro tehnologije snimanja s ASUS ProArt alatima izrađenim posebno za kreatore, partnerstvo pojednostavljuje kreativni proces i pomaže kreatorima da se više usredotoče na ono što najbolje rade. Kako bi obilježili partnerstvo, kupci odabranih ASUS prijenosnih računala dobit će do šest mjeseci GoPro Premium+ pretplate, koja uključuje neograničenu pohranu u oblaku, automatske istaknute videozapise i još mnogo toga.

Prva Windows aplikacija na svijetu koja integrira GoPro Cloud i 360° medije

StoryCube je ASUS-ovo ekskluzivno rješenje za upravljanje sadržajem temeljeno na umjetnoj inteligenciji. To je prva Windows aplikacija na svijetu koja podržava i GoPro Cloud medije i 360° video. Integracija s GoPro Cloudom omogućuje korisnicima pregled i preuzimanje cijelog svog sadržaja izravno iz StoryCubea.

Uzbudljivo je to što korisnici mogu pregledavati izvorne .360 datoteke, bez obzira jesu li spremljene lokalno ili online. Mogu preoblikovati snimke GoPro MAX i MAX2 360 pomoću GoPro Playera, a zatim ih jednostavno povući i ispustiti iz StoryCubea u programe poput Adobe® Premiere Pro® ili CapCut (koji dolazi s besplatnom pretplatom s ProArt prijenosnim računalima) za daljnje uređivanje. Osim toga, to je i prva svjetska aplikacija za AI kategorizaciju scena u 360° videu (uključujući fotografije, videozapise i 360° video MP4/MOV).

Pretraživanje i klasifikacija temeljena na AI-u omogućuju GoPro korisnicima grupiranje datoteka prema omiljenim aktivnostima, vremenu ili uređaju koji se koristi za snimanje, kao i lokaciji dobivenoj s GPS-a GoPro kamera.

Ekskluzivni GoPro pretplatnički paket za korisnike ASUS ProArt prijenosnih računala

Kako bi proslavili suradnju, ASUS i GoPro udružili su se kako bi kupcima odabranih ASUS prijenosnih računala ponudili besplatnu GoPro Premium+ pretplatu do šest mjeseci. Uz odabrana prijenosna računala iz serije ProArt namijenjena kreatorima, korisnici dobivaju šestomjesečnu GoPro Premium+ pretplatu, dok odabrani modeli Zenbook i Vivobook dolaze s tromjesečnim Premium+ paketom. Ova pretplata otključava neograničenu pohranu u oblaku za GoPro snimke, 500 GB prostora za datoteke koje nisu GoPro, automatske videozapise s istaknutim dijelovima i još mnogo toga. Sve to kreatorima pruža potpuno GoPro iskustvo odmah nakon raspakiranja.

Najbolje prijenosno računalo u svojoj klasi za kreatore – ProArt P16

GoPro kreatori koji traže idealno ASUS prijenosno računalo za kreatore ne trebaju tražiti dalje od ASUS ProArt P16 - jednog od najmoćnijih prijenosnih računala na tržištu, savršeno opremljenog za iskorištavanje punog potencijala True 8K snimaka s nove GoPro MAX2 360 kamere. Može biti opremljen AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 procesorom s 50 TOPS i NVIDIA grafičkom karticom, do NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Pruža nenadmašne performanse kada je u pitanju umjetna inteligencija, za zahtjevne zadatke poput 360° uređivanja videa.

ProArt P16 je namjenski izrađen za profesionalno uređivanje videa. Podržava 10-bitni 4:2:2 format boja, dvostruke AV1 enkodere, AI-ubrzano poboljšanje (kao što je spajanje kadrova u stvarnom vremenu, interpolacija kadrova, stabilizacija videa), omogućujući fluidnu višekanalnu 4K/8K reprodukciju, brži izvoz i poboljšanu stabilnost za složene projekte visoke rezolucije kao što je 360° uređivanje videa.

Najnoviji ASUS Lumina Pro OLED zaslon nudi žive i zapanjujuće točne boje, duboki kontrast i naprednu njegu očiju. Ima maksimalnu svjetlinu do 1600 nita, za vrhunsku vidljivost u svim uvjetima osvjetljenja; brzinu osvježavanja od 120 Hz s VRR tehnologijom za glatko kretanje bez zamućenja; i tehnologiju koja smanjuje refleksije za 65%, za poboljšanu vidljivost u bilo kojem okruženju.

S NVIDIA RTX AI ubrzanjem, ekskluzivnim ASUS AI alatima poput StoryCube i MuseTree, ovo Copilot+ računalo omogućuje GoPro kreatorima da rade pametnije, brže i intuitivnije nego ikad prije.

Budućnost kreativnosti!

Ova revolucionarna suradnja između ASUS ProArta i GoProa samo je početak. ASUS ima uzbudljive planove za budućnost, s još više inicijativa, proizvoda i tehnologija dizajniranih za kreativce. Više detalja o ovom partnerstvu i popis modela uz koje dobivate GoPro Premium+ pretplatu možete pronaći klikom OVDJE.