Vivo X300 Ultra prikazan na MWC-u uz potvrdu da stiže na tržišta izvan Kine

Ljubitelji mobilne fotografije imaju se čemu veseliti. Potvrđeno je da će Vivo X300 Ultra stići na tržišta izvan Kine

Matej Markovinović utorak, 3. ožujka 2026. u 09:17
Vivo X300 Ultra 📷 Foto: Vivo
Vivo X300 Ultra Foto: Vivo

Vivo je na MWC-u prikazao svoj novi fotografski flagship, X300 Ultra. Iako nije riječ o službenom predstavljanju već više o svojevrsnom „sneak peeku“, potvrđeno je da će mobitel biti po prvi puta lansiran izvan kineskog tržišta.

Za sada nije poznato koja će tržišta dobiti uređaj niti kolika će mu biti cijena, a proizvođač nije otkrio ni konačni dizajn ni potpune tehničke specifikacije. Fokus prezentacije bio je isključivo na naprednim fotografskim mogućnostima, što, na kraju krajeva, većinu potencijalnih kupaca ovog mobitela najviše i zanima.

Pažnju je odnio novi dodatak razvijen u suradnji sa Zeissom, Telephoto Extender Gen2 Ultra. Radi se o telekonverteru koji donosi ekvivalent žarišne duljine od 400 mm, što je za dvostruko više u odnosu na rješenje koje je Vivo predstavio uz prošlogodišnji X200 Ultra.

Vivo X300 Ultra 📷 Foto: Vivo
Vivo X300 Ultra Foto: Vivo

Prema navodima proizvođača, sustav omogućuje do 17x optičkog zuma, dok kombinacija telekonvertera i cropa unutar senzora proširuje ukupni raspon zuma do čak 800 mm. Vivo pritom ističe podršku za puni 200-megapikselni optički izlaz i, kako kažu, iznimnu kvalitetu slike čak i pri digitalnom izrezu od 1600 mm.

Uz telekonverter, predstavljen je i Camera Cage, dodatak koji X300 Ultra pretvara u prijenosni video sustav. Kućište donosi više nosača za dodatke poput bljeskalice, ventilatora za hlađenje i stativa, kao i fizičke tipke okidača te quick-release priključke. Time Vivo očito cilja i na naprednije korisnike koji žele ozbiljniji video setup u mobilnom formatu.

Vivo X300 Ultra Camera Cage 📷 Foto: Vivo
Vivo X300 Ultra Camera Cage Foto: Vivo

Što se tiče konkretnijih specifikacija kamera, one nisu potvrđena, no prema najnovijim glasinama, Vivo X300 Ultra trebao bi imati unaprijeđenu glavnu kameru od 200 MP sa Sonyjevim LYT901 senzorom, uz 200-megapikselni periskopski telefoto modul sa Samsungovim HPB senzorom. Navodno će se tu naći i 50-megapikselna ultraširoka kamera sa Sony LYT828 senzorom, kao i multispektralni senzor.

