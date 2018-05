Bajka o električnom autu „za mase“

Kako ste mogli čitati na The Vergeu, Muskova nova djevojka, mlađahna umjetnica imenom Grimes, odlučila je promijeniti svoje ime u „c“ – simbol za brzinu svjetlosti u fizikalnim jednadžbama. Nakon „Umjetnika Prethodno Znanog Kao Prince“ („Artist Formerly Known As Prince – AFKAP“) koji je svojedobno svoje ime promijenio u znak „Love Symbol #2“, evo nam još jednog performansa gdje više nije dovoljno imati umjetničko ime, već u obzir dolazi samo umjetnički simbol, egipatska kartuša, crtež, grafit, zgužvani papirić ili tek misao neka. Trenutno je Grimes/c (=1) poznatija kao Muskova pratilja nego po svom umjetničkom radu, a Musk je, pak, poznat po svom „poduzetništvu“ i „vizionarstvu“.

Grimes/c - bzinom svjetlosti (u vakuumu) ušla u Muskov i naše živote

Manje je, pak, poznato, da Tesla nema niti jednu pozitivnu godinu u svom poslovanju. Neprestance su u gubicima, a financijski najbolji kvartali su im oni kad najmanje proizvode. Mnogi ne znaju niti da su najrazvikaniji električni automobili na svijetu, Teslini, daleko slabije prodavani od električnih automobila proizvođača za koje, opet, mnogi ni ne znaju da proizvode električne automobile, poput Volkswagena ili kineskih proizvođača koji proizvode, prodaju i zarađuju na njima na skali o kojoj Tesla i Musk mogu sanjati.

Najnoviji nastavak sapunice s južnoafričkim genijalcem koji se, kaže, razumije u sve, od ontoloških pitanja („svi živimo u simulaciji“) do raznoraznih poduzetničkih, ovoga puta se naslanja na Model 3 – Teslin električni automobil „za mase“ od „samo“ 35.000 dolara. Oduzme li se od toga 7.500 dolara američkog saveznog poticaja za kupnju električnih automobila, dobivamo ne baš masovni automobil za svakoga, ali već automobil koji je pristupačan takozvanom „srednjem sloju“, za razliku od ostalih Teslinih modela koji su namijenjeni, praktički, samo bogatašima.

Usput, mala napomena: kako većina zemalja na svijetu ima neki oblik poticanja kupnje električnih automobila zbog navodnih ekoloških prednosti (ne baš nedvojbeno dokazanih, a često puta i žestoko osporavanih), ispada da one najbogatije, koji si ih mogu priuštiti, solidarno subvencionira čitavo društvo i to onaj njegov ostatak siromašnih i siromašnijih iz čijih se poreza i davanja sufinanciraju ovakvi potezi. Kako kaže izreka, kome bog tome i svi sveci (plus porezni platiše).

Svježe objavljena vijest, pak, govori o novoj verziji ovoga modela od 78.000 dolara, a za što se dobiju dva odvojena motora, kapacitetnije baterije i time veća autonomija, bolje performanse i pogon na četiri kotača. Ovime ovaj „električni automobil za mase“ dolazi cijenom skoro do kategorije superluksuznih automobila. Tko ne vjeruje, neka pogleda što se u SAD-u nudi za 80.000 dolara u kategoriji limuzina.

Dakle, isti model u dvama verzijama sada je i za mase i za lovaše?

Atraktivan izgled kokpita automobila od 78.000 dolara

Tek teoretski, a ne i stvarno jer do sada, premda je ovo već druga kalendarska godina prodaje Modela 3 (a za 6 tjedana počinje i druga produkcijska godina za ovaj model), Tesla nije prodala niti jedan osnovni model od 35.000 dolara. Razlog ovome je jasan – tvrtka „krvari“ novce golemom brzinom, a na osnovnom modelu nema nikakve zarade, pa prednost pri proizvodnji i isporuci unaprijed naručenih primjeraka imaju oni s nadogradnjama izvan standardne, osnovne specifikacije. Tako, više od dvije godine nakon najave izlaska Modela 3 i početka primanja narudžbi i kapare za buduće modele, niti jedan od onih koji su platili za osnovnu verziju ovoga automobila, nije ju dobio.

Isto je bilo i s Modelima S i X koji se također prodaju mahom ne osnovne, već verzije s raznim dodacima koji su jedini način da tvrtka nešto zaradi na svom poslovnom modelu.

Dodajmo tome i da proizvodna linija i dalje nije ni blizu ranije najavljivanim brojkama od „5.000 automobila tjedno“, koje svako malo Musk „pouzdano“ pomiče za idući kvartal i onda ih, redovito, i dalje ne dosegne, usprkos svom spavanju u vreći u tvornici (kad ne izlazi vani po partijima sa Znakom Za Brzinu Svjetlosti U Vakuumu, naravno).

Flambojantni Elon Musk u mlađim danima

Za to vrijeme analitičari, čak i oni koji su bili vrlo naklonjeni i Tesli i Musku, poput Bloombergovih, primjerice, pitaju se hoće li tržište ikada uopće vidjeti taj famozni „električni automobil za mase“ od 35.000 dolara, a ekipa sa Seeking Alpha stranica koji imaju nezgodnu naviku da sudove donose isključivo na osnovu brojki i izračuna, a ne na osnovu „flambojantnog“ Muskovog nastupa, smatraju da Modela 3 od 35.000 dolara nikad neće ni biti, jer si to Tesla jednostavno ne može priuštiti. Dapače, prema analizama struke, proizvodna cijena osnovnog Modela 3 od 35.000 dolara je, zapravo, 36.000 dolara. Sve da Tesli i ne treba novac kojeg stalno posuđuju, poslovni model u kojem se po svakom prodanom primjerku gubi 1.000 dolara je neodrživ.

Nedavno je jedan investicijski fond usporedio Tesla Motors s Enronom. Tko zna zašto.