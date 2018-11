Nije sve tako crno

Prije nekoliko dana, u jeku raznih kampanja i najava za tzv. „Black Friday“, supruga me upitala: „Kako sad to? Pa zar nije crni petak posljednji petak u 11. mjesecu?“ Rekoh joj: „Pa nije baš. To je petak nakon američkog Tenksgivinga.“ Na stranu to što prosječan Hrvat nema pojma što je to Thanksgiving. Čuo je za taj blagdan u američkim filmovima, zna da se obavezno žrtvuje purica koju cijela proširena obitelj objeduje, ali ustvari, nema pojma što je to. Ali bitno je da smo mi Hrvati i opet preuzeli jednu pomodnu stvar iz tzv. zapadnog svijeta. To rade Ameri, fora je, pa zašto ne bismo i mi. Još malo pa ćemo i mi početi slaviti Thankgiving, iako već imamo masu državnih praznika za većinu kojih opet prosječan Hrvat ne zna što točno predstavljaju.

Ako koga zanima, Thanksgiving Day, iliti Dan zahvalnosti, je nacionalni praznik u SAD-u, Kanadi, nekim Karipskim otocima i u Liberiji. Njegova svrha je zahvala na blagoslovu za plodove zemlje i proteklu godinu. U Kanadi se slavi drugog ponedjeljka u listopadu, a u SAD-u četvrtog četvrtka u studenom. Inače, i kod nas postoji dan zahvalnosti (i ne, ne radi se o Danu domovinske zahvalnosti 5. kolovoza), a katolici ga obilježavaju druge nedjelje u listopadu, također kako bi se zahvalili na blagoslovu za dobru žetvu i plodove zemlje. Američki dan zahvalnosti također ima korijene u religiji i kulturnoj tradiciji, no također je postao i sekularni praznik.

Zašto je nastao „crni petak“?

Crni petak je nastao daleke 1951. Radnici su nakon Dana zahvalnosti redovito poslodavcima javljali kako su bolesni, a sve da bi si stvorili produženi vikend (hmm… izgleda da smo se i tu ugledali na Amerikance). Taj petak je tradicionalno postao najpogubniji za američko gospodarstvo, a sve radi manjka radnika na poslu. Zato je i nazvan crnim petkom. S druge strane, trgovcima je nakon Dana zahvalnosti drastično opadao prihod te su odlučili povući drastične mjere i ponuditi ogromne popuste, a sve kako bi rasprodali ono što je preostalo nakon Dana zahvalnosti. Ova praksa se razvila tek u 80-im godinama prošlog stoljeća i svake godine se službeno uzima kao početak sezone božićnog shoppinga.

Moram priznati da sam osobno za pojam „Black Friday“ prvi put čuo 2013. godine kad nam je jedan klijent naručio brzinsku trodnevnu kampanju koja je uključivala banner i promo vijest. Tijekom sljedećih nekoliko godina praksa se proširila kao groznica i zahvatila ja gotovo sve trgovce u Hrvatskoj, iako kod nas ne postoji razumno objašnjenje zašto bi crni petak postojao, dok Dan zahvalnosti ne postoji. Trgovci su prepoznali da je dobra varijanta odreći se dijela marže i to nadoknaditi kroz prodanu količinu. Naravno, bilo je potrebno stvoriti i umjetnu ludnicu jer drugačije ne ide.

Prošle godine na crni petak u večernjim satima ušao sam u jedan zagrebački trgovački centar – ne kako bih nešto kupio, već stanujem u blizini pa smo bili u šetnji. Bio sam jednostavno zapanjen beskonačnim gužvama u svim trgovinama, na svim blagajnama i po hodnicima. Ljudi su užurbano „trčkarali“ od vrata do vrata, sudarali su se jedni s drugima, nosili bezbrojne vrećice… Nisam mogao vjerovati da takvo što postoji kod nas. Zaključio sam da baš i nismo u takvoj gospodarskoj krizi i da ne živimo toliko loše koliko se govori u medijima. Da, mnogi će reći – pa zato se i čekaju dani s popustima jer ljudi nemaju novaca. A što je onda s ljudima iz SAD-a, države koja je još uvijek predvodnik svjetskog gospodarstva. Ne bi se reklo da njihovi stanovnici generalno žive loše, a ipak svake godine bjesomučno love popuste. Dakle, kao što naslov kaže - nije sve tako crno!

Crni petak u informatičkim dućanima

Ako ste jedan od onih koji nisu uključili ad blocker na Bug.hr stranicama, sigurno ste primijetili razne banner kampanje naših domaćih IT trgovačkih lanaca. Moram priznati da sve navedene kampanje imaju vrlo dobar CTR (Click Through Rate). Dokaz je to da ljude zanimaju popusti. Budući da su informacije iz usta trgovaca dosta kasnile, naši forumaši su se još početkom mjeseca sami organizirali i pokrenuli temu o Black Friday popustima.

Tijekom posljednjih tjedan dana uslijedile su masovne najave akcija, svi moji kontakti iz marketinga domaćih trgovina najavljuju velik dan i odgovaraju mi sa „ne zovi tada, neću se moći javiti“. A kakvi popusti se nude? Trgovine se razbacuju brojkama od 20% pa do 70-80%. No, je li to zbilja tako? U svakom slučaju, lageri trgovina će tog dana biti puni. Ako imate plan nabaviti kakav komad informatičke opreme, to je izvrsna prigoda da „ubodete“ nešto povoljno. U nastavku smo pripremili za vas nekoliko anketnih pitanja, a svoja saznanja o popustima slobodno dijelite u komentaru ove objave. Također, pozivamo i trgovce da slobodno u komentarima podijele svoje informacije i linkove. Ovo je jedinstven slučaj i idealna prilika za besplatnu promociju - častimo vas! Nikoga nećemo zbog toga kazniti ili kartonirati.

Anketa Glasanje do 29.11.2018. Glasanje zatvoreno Jeste li do sada nešto ciljano kupovali na crni petak? Da Ne Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Anketa Glasanje do 29.11.2018. Glasanje zatvoreno Odgađate li kakvu kupnju čekajući upravo popuste na crni petak? Da Ne Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Anketa Glasanje do 29.11.2018. Glasanje zatvoreno Što ćete sve ove godine kupiti na crni petak? Neću kupiti ništa Računalo Televizor Periferiju (miš, tipkovnica, i sl.) PC komponente (grafičku karticu, SSD, procesor, i sl.) Mobitel ili tablet Igraću konzolu Pisač Hi-Fi i audio opremu Nešto drugo Ukupni broj glasova: Pošalji glas

Naslovna fotografija: Flickr, www.inkmedia.eu