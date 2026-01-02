OnePlus 16 mogao bi postati mobitel s najvećom frekvencijom osvježavanja ekrana na tržištu
Ako se ove glasine pokažu točnima, OnePlus 16 mogao bi postaviti novi rekord po frekvenciji osvježavanja među mobitelima
Iako je OnePlus 15 na tržište stigao tek krajem listopada, prve glasine o njegovu nasljedniku već su počele kružiti. Prema još uvijek neslužbenim informacijama, OnePlus je započeo testiranje zaslona s frekvencijom osvježavanja od najmanje 200 Hz za svoj sljedeći flagship, OnePlus 16.
Točna frekvencija osvježavanja još nije poznata, no kao najizglednija opcija spominje se 240 Hz. No, čak i da OnePlus 16 ostane na spomenutih 200 Hz, riječ bi bila o rekordnoj frekvenciji osvježavanja na tržištu mobitela.
Ipak, ostaje otvoreno pitanje koliko će softver i igre u praksi moći iskoristiti ovako visoku frekvenciju, kao i hoće li korisnicima biti omogućeno postavljanje maksimalne vrijednosti za sve aplikacije. Uz to, lako se može zaključiti i da će tako visoka frekvencija povećati potrošnju energije.
OnePlus za sada još uvijek nije potvrdio ove navode. Više informacija bit će poznato kasnije ove godine.