OnePlusov mobitel s najvećom baterijom mogao bi stići i u Europu

OnePlusov mobitel s najvećom baterijom do sada, OnePlus Turbo, mogao bi sljedeće godine doći i na europsko tržište

Matej Markovinović srijeda, 24. prosinca 2025. u 20:10
OnePlus 15R 📷 Foto: OnePlus
Predsjednik OnePlusa, Li Jie, prošloga je tjedna potvrdio je da tvrtka radi na novoj liniji mobitela nazvanoj Turbo. Kao što smo već pisali, riječ je o mobitelima koji bi trebali kombinirati performanse OnePlusovih flagshipa uz najjaču autonomiju baterije u svojoj klasi.

Prema trenutnim najavama, sljedećeg će mjeseca OnePlus u Kini službeno i predstaviti novu liniju Turbo koja će za početak debitirati s dva uređaja. Jedan od njih će doći i na globalno tržište, što bi moglo uključivati i Europu, a pogonit će ga Snapdragon 8s Gen 4, imat će bateriju kapaciteta 9.000 mAh s podrškom za 80-vatno žično punjenje, kao i OLED zaslon 1,5K rezolucije i frekvencije osvježavanja od 165 Hz.

Zanimljivo je da se mobitel navodno interno naziva Volkswagen, što sugerira njegovo pozicioniranje kao „mobitel za mase”. Trebao bi također imati i dvije stražnje kamere, no ostali detalji zasad nisu poznati, kao ni točan raspored globalnog predstavljanja.

Više informacija očekuje se nakon kineskog predstavljanja u siječnju.

 



