OnePlus Turbo imat će najveću bateriju ikad ugrađenu u OnePlusov mobitel

OnePlusov mobitel s trenutno najvećim kapacitetom baterije je Ace 6T, no ubrzo će ga nadmašiti nadolazeći OnePlus Turbo

Predsjednik OnePlusa, Li Jie, prije nekoliko dana potvrdio je da tvrtka radi na novoj liniji mobitela nazvanoj Turbo. Riječ je, naime, o mobitelima koji bi trebali kombinirati performanse OnePlusovih flagshipa uz najjaču autonomiju bateriju u svojoj klasi.

Iako nije još u potpunosti jasno što to konkretno znači, pogotovo u pogledu kapaciteta baterije, Li se ponovno oglasio i rekao da će OnePlus Turbo imati najveću bateriju ikad ugrađenu u OnePlusov mobitel. To znači da će nadmašiti kineski model Ace 6T s baterijom od 8.300 mAh koji trenutno drži rekord unutar OnePlusove ponude.

Prema neslužbenim informacijama koje kolaju kineskim društvenim mrežama, OnePlus Turbo imat će bateriju kapaciteta 9.000 mAh te će se moći kupiti na kineskom tržištu već u siječnju. Isti izvor navodi i da će koristiti Snapdragon 8 Gen 5, baš kao i Ace 6T, odnosno 15R kako se naziva globalno.

Što se tiče dostupnosti izvan Kine, za sada nema službene potvrde da će OnePlusova linija Turbo stići i na europsko tržište. A i ako dođe, najvjerojatnije će imati nešto manji kapacitet baterije u odnosu na kineske modele zbog regulacija EU-a.