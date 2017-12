Pregled godine: Eksplozija kriptovaluta

Kraj svake godine za redakcije poput naše osobito je uzbudljiv, jer imamo priliku sjesti za stol i pošteno se posvađati oko proglašenja najboljih uređaja, događaja i osoba iz svijeta informatike. Dugogodišnja tradicija bila nam je da se za tu prigodu nekako posebno odjenemo i glupiramo pred kamerom – mnogi zacijelo pamte kako smo izgledali kao nogometaši, rudari, bauštelci, sveučilišni profesori i koješta drugo. S vremenom se, međutim, ispostavilo da se međusobno sve više slažemo – odabir najboljih postajao je formalnost, gnjavaža rješiva u nekoliko minuta, koliko nam je trebalo da kroz redakcijske e-mail sandučiće zarotiramo tablicu s popisom favorita. Tada smo u godišnji izbor odlučili uključiti vas, stoga smo u posljednjih nekoliko godina unutar svake kategorije isticali upravo ono što ste sami proglasili najboljim, a redakcijski odabir naveli bismo sramežljivo, sa strane, zamalo kao fusnotu…

Ove ćemo godine, stoga, stvari ponovno postaviti malo drugačije. Umjesto da biramo najbolje proizvode u gomili kategorija, pri čemu bi u nekima od njih bilo upravo idiotski istaknuti samo jedan uređaj, odabrali smo pet događaja za koje smatramo da su najviše obilježili 2017. godinu. Riječ “događaj” ovdje ne valja shvatiti doslovno; u obzir su dolazili i trendovi, osobito važni uređaji i pojavnosti – ukratko, sve po čemu će nam 2017. godina ostati u pamćenju, a da je na neki način vezano uz računala, mobitele, gadgete i sve ostalo što nam je drago.

Eksplozija kriptovaluta

Kriptovalute su s nama od 2009. godine, ali tek su u 2017. svi naučili što je zapravo bitcoin i zašto ga treba nabaviti pod svaku cijenu, bilo kupnjom, bilo kućnim rudarenjem.

Do koje je mjere 2017. bila godina kriptovaluta, najbolje nam pokazuje broj upita koje ste nam uputili prije i nakon objave rujanske teme broja, naziva: “Kako rudariti i trgovati kriptovalutama”. Ne pamtimo kad je neka tematika ostvarila toliko zanimanja, niti se osobno mogu sjetiti nekog drugog svojeg teksta za koji su mi potpuni stranci poslali toliko poruka preko Facebooka, pitajući me za mišljenje i savjet, nudeći mi kompenzaciju u iću i piću.

Nije teško shvatiti zašto je tome tako. Provjerimo li stanje bitcoina 1. siječnja, vidjet ćemo da mu je vrijednost iznosila oko 1.000 dolara. U trenutku pisanja ovog teksta, nepunih 12 mjeseci i nešto sitno dana kasnije, nalazi se iznad 15.000 dolara, i to nakon jučerašnjeg naglog pada. Drugim riječima, da ste tada izdvojili dvadesetak tisuća kuna da kupite tri bitcoina, danas biste raspolagali s laganih tristotinjak tisuća kuna i mogli si priuštiti dobar auto više srednje klase, godišnji odmor iz snova ili nekoliko kvadrata stana u Zagrebu. I to da pritom niste radili ništa – “samo” ste trebali početni kapital i hrabrost da ga uložite u volatilni svijet kriptovaluta.

Kućno rudarenje u 2017. dovelo je do globalne nestašice i ekstremnog poskupljenja grafičkih kartica, osobito AMD-ovih

Osim izravnim trgovanjem, do kriptovaluta se ove godine dolazilo kućnim rudarenjem. Milijuni korisnika bjesomučno su kupovali grafičke kartice koje su za to bile osobito pogodne, poput Radeona 470, 480, 570 i 580. To je rezultiralo njihovom globalnom nestašicom i brutalnim rastom cijena. Radeoni RX 580 po oglasnicima su se jedno vrijeme prodavali za cijenu za kakvu danas u trgovini možete kupiti GeForce GTX 1080 Ti. Kad je postalo jasno da se zalihe Radeona neće na vrijeme obnoviti, na udaru su u nešto manjoj mjeri bile i Nvidijine grafičke kartice. Igrači su zbog svega toga bijesni na rudare, ali rudari ne mare; ako koja suza potekne, brzo ju obrišu zgrnutim novčanicama.

Ovako je ove godine izgledalo kretanje vrijednosti bitcoina. Uočite cijenu od 1. siječnja (997,69 USD) i na dan uzimanja screenshota (preko 15.000 USD). Najveći rast zabilježen je od ljeta do danas

Ako je 2017. bila godina eksplozije kriptovaluta, 2018. će biti godina njihova dokazivanja i uvjeravanja skeptika da se doista radi o novcu budućnosti. Premda je trenutak za naglo bogaćenje gotovo sigurno prošao, baš ništa ne daje naslutiti da će rast bitcoina i drugih kriptovaluta u dogledno vrijeme biti zaustavljen, stoga one nastavljaju biti u fokusu svih nas.