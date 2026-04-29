Svima nam to treba

Postoje trenuci u godini koji definiraju puls domaće tehnološke scene, a .debug je odavno prestao biti samo jedan od njih – postao je onaj središnji, nezaobilazni događaj koji diktira tempo cijele industrije. Dok sjedim i listam bilješke za ovogodišnje izdanje, shvaćam da nismo samo narasli u brojkama, nego smo evoluirali u cjelovit ekosustav koji živi i diše neovisno o sezonskim promjenama na tržištu kapitala. Ono što je nekada počelo kao ambiciozan projekt redakcije Buga, danas je mjesto gdje se brišu granice između juniora koji grozničavo traže svoj prvi ozbiljan angažman i veterana koji su gradili prve robusne sustave u regiji još prije nego što je cloud postao standard. Ta sinergija iskustva i nove energije stvara specifičan napon koji se može osjetiti čim zakoračite u prostor konferencije, a ove godine taj je napon jači nego ikada prije.