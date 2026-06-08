Logitech veteranima .debuga poklanja nagrađivani MX Master 4

Sudionici panela "Keynote reunion – Što donosi najveći update civilizacije?" s ovogodišnjeg .debuga otići će kući s MX Master 4, mišem koji je u našoj recenziji ponio Nagradu za inovaciju

Logitech kontinuirano razvija proizvode skrojene za potrebe modernih profesionalaca, kojima napredne funkcije pomažu da povećaju produktivnost i pojednostave svakodnevni rad. Sudionici panela "Keynote reunion – Što donosi najveći update civilizacije?", koji će se održati u utorak u 12:45h u Laubi, kući će otići s mišem MX Master 4, koji je tvrtkin udarni ovogodišnji proizvod za profiće. Na pozornicu se vraćaju neka od najistaknutijih imena domaće IT scene i bivši keynote govornici .debuga, Tomislav Car, Damir Sabol, Nikola Dujmović i Zlatko Hrkać, pa je i izbor poklona prikladan društvu koje će raspravljati o trenutku u kojem tehnologija prestaje biti tek alat i postaje operativni sustav nove civilizacije.

MX Master 4 poznat je poslovnim korisnicima koji od opreme očekuju vrhunsku ergonomiju, udobnost i pametne funkcije, no pojavom na tržištu najviše je pažnje privukao njegov haptički odziv, sustav vibracija koji reagira na pojedine akcije, funkcije i elemente na ekranu. Intenzitet odziva moguće je namjestiti u nekoliko razina, a "zvijezda šoua" takozvani je Action Ring, virtualni izbornik s osam funkcija koje korisnik sam definira ovisno o tome što najčešće radi. Za njegovo korištenje, kao i za konfiguriranje svih ostalih mogućnosti miša, potrebno je instalirati aplikaciju Logi Options+. Logitech pritom ističe kako je MX Master 4, zahvaljujući najnovijem softverskom ažuriranju, postao prvi i trenutačno jedini miš koji tu funkcionalnost donosi i korisnicima sustava Windows 11.

Da nije riječ o pukoj marketinškoj priči, potvrdila je i naša recenzija, u kojoj je MX Master 4 zaradio Nagradu za inovaciju i ukupnu ocjenu koja ga svrstava među najbolja izdanja "miša za posao" na tržištu. Najjače mu adute pronašli smo u besprijekornoj ergonomiji i kvaliteti izrade, u dvama metalnim kotačićima ugodnima za rad, u gotovo bešumnim tipkama te u izdašnoj bateriji, koju Logitech mjeri u tjednima, uz brzo punjenje kod kojeg je minuta na punjaču dovoljna za tri sata rada.

Tko želi saznati kako se MX Master 4 pokazao u svakodnevnom radu, neka pročita čitavu recenziju, a govornike "Keynote reuniona" i njihova razmišljanja o budućnosti tehnologije gledamo u utorak na pozornici .debuga.