17. Advanced Technology Days: 65 predavanja i panel o položaju inženjera u Hrvatskoj

Drugog dana sudionici su mogli birati između 30 predavanja. Nikola Seletković i Mateo Paladin (Inceptum) na svom predavanju bavili su se preklapanjem proširene stvarnosti i stvarnog svijeta te kako riješiti jedan od najvećih izazova AR aplikacija – postići da hologram zaista „stoji“ na mjestu na kojem je postavljen. Siniša Pribil (Sedmi odjel) govorio je o sigurnosti komunikacije u svijetu kvantnih računala te predstavio koncept novog komunikacijskog protokola koji podiže razinu sigurnosti. Bernardin Katić (Korto) demistificirao je umjetnu inteligenciju te kako koristiti niz AI mogućnosti iz Microsoft Cognitive Services i Form Recognizera za kreiranje proizvoda koji ima „cool“ faktor koji pruža umjetna inteligencija.

Tijekom panela Inženjeri – junaci našeg doba Tomislav Tipurić (Nephos) je s Lukom Abrusom (Five), Tomislavom Carom (Productive), Damirom Dobrićem (Daenet) i Adnanom Pavlovićem (We Are Developers) razgovarao o najtraženijoj profesiji današnjice – inženjerima / developerima. Adnan je uvodno komentirao rezultate istraživanja koje je zajednica We Are Developers provela među developerima u Austriji, Njemačkoj i Švicarskoj na uzorku od 700 developera. Kvalitativno istraživanje ispitivalo je različite aspekte njihove karijere – što ih zadržava u tvrtki, što im je ključno u potrazi za posao te što bi tvrtke trebale napraviti da ih zadrže ako se odluče na odlazak. Trenutno je jedan od ključnih izazova na tržištu rada zasićenost poslom, koja uzrokuje velike migracije developera iz tvrtke u tvrtku. Pri izboru novog radnog mjesta plaća i dalje igra ulogu kod gotovo 50% ispitanika, no faktor toksičnosti organizacije već prelazi 40% i uskoro će biti dominantan u izboru novog poslodavca.

Jedan od najporaznijih zaključaka za tvrtke koje zapošljavaju developere je da, nakon što donesu odluku o odlasku, oni napuštaju tvrtku najčešće u roku od mjesec dana pa nema vremena za reakciju tvrtke i eventualne poteze da zadrže zaposlenika. Studija je utvrdila i da se više od 50% developera u nekom trenutku svoje karijere susrelo s nekim oblikom diskriminacije kao što su bullying, rasizam ili zloupotreba položaja, a žrtve su češće muškarci. Svi panelisti osvrnuli su se na situaciju na domaćem tržištu po tom pitanju. Abrus je istaknuo da njegova iskustva iz ranih godina tvrtke govore da su ljudi najčešće odlazili zbog promašenog pristupa projektu, krivih očekivanja od osobe – ukratko, bila je greška tvrtke što na vrijeme nije prepoznala problem. Car se složio i naglasio da je i u Hrvatskoj plaća bitan faktor ostanka u tvrtki ili izbora nove tvrtke, ali nije jedini, tu su i kvaliteta posla i tim s kojim radiš te da je uloga tvrtke da pred ljude postavlja nove izazove da ne dođe do zasićenja. Dobrić se osvrnuo na zahtjeve prema developerima te dodao da danas vrhunski developer mora imati znatno širi set vještina od programiranja te da je prenošenje znanja jedan od najvećih izazova s kojim se susreće.

Razgovaralo se i o employer brandingu u IT tvrtkama koji je u Hrvatskoj često sinonim za besplatan ručak na poslu i ping-pong stolove u uredu, a priča je ipak kompleksnija. Pavlović je naglasio da je najteži zadatak danas developerima približiti kompanijsku kulturu. Mnoge tvrtke teško razumiju što zapravo znači fleksibilnost jer je ona znatno više od samostalnog planiranja radnih sati i lokacije rada. Ključna stvar je izgraditi povjerenje između menadžmenta i developera, a pandemija je zapravo pridonijela tome jer su menadžeri postali dostupniji svima i šefovi su počeli zadobivati povjerenje i poštovanje zaposlenika – to je prava fleksibilnost koja kreira novu organizaciju rada. Car i Abrus složili su se da employer branding mora izaći iz kulture tvrtke, odnosno doći od menadžmenta, a Dobrić dodao da u njegovoj tvrtki i danas rade ljudi koji imaju strast za tehnologijom te da takve ljude i privlače. Na kraju panela govornici su se osvrnuli i na globalni val otkaza u IT kompanijama. Složili su se da je to plod makroekonomske situacije i svojevrstan presedan na tržištu, no da nije utjecao na pad potražnje za developerima. Car je istaknuo i da su hrvatske tvrtke generalno na zdravim temeljima pa su i otpornije na izazove te ne očekuje da će se trend otkaza u IT-ju preliti i na Hrvatsku u velikoj mjeri. Svi sugovornici složili su se da industrija još nije dosegla svoj zenit te da će idućih 100 godina softver „vladati svijetom“.

Advanced Technology Days zajednički su organizirali MPG, Nephos, NoStra i Unitfly, a na zatvaranju konferencije najavili su „punoljetno“ izdanje 2023. godine.