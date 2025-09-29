20. Advanced Technology Days: Strateški uvidi i praktična znanja za budućnost koju pokreće AI

Advanced Technology Days (ATD) obilježava 20 godina postojanja i ponovno okuplja vodeće IT stručnjake, lidere i inovatore. Ovogodišnje izdanje, koje se održava 25. i 26. studenog 2025. u Mozaik Event Centru, usmjereno je na najnovije tehnološke trendove i strategije koje oblikuju budućnost poslovanja

Od samog početka ATD je prepoznat kao vodeća IT konferencija u regiji jer nudi jedinstvenu kombinaciju strateških promišljanja i tehničkog sadržaja. Jubilarno izdanje posebno naglašava strateške teme kojima će se ove godine baviti na glavnoj pozornici namijenjene su IT direktorima, Chief Technology Officerima i drugim liderima, a cilj im je pomoći u donošenju ključnih odluka o budućnosti poslovanja. Upravo taj balans između dubokog tehničkog sadržaja i rasprave o strateškim smjernicama modernog IT-a izdvaja ATD od ostalih konferencija. Fokusiranjem na teme koje će dugoročno utjecati na poslovanje, ATD sudionicima pruža sveobuhvatnu platformu za rast, od usvajanja novih tehnologija do planiranja korporativnih strategija.

Jedan od organizatora, Ivan Marković, CEO, Unitfly, ovogodišnje izdanje ATD-a vidi kao snagu kontinuiteta, ali i značajan iskorak: „Kao vodeća IT konferencija u regiji, ATD je ključna platforma za razmjenu znanja i iskustava. U svijetu gdje se tehnologija razvija brže nego ikad, od iznimne je važnosti da IT lideri i stručnjaci budu uvijek korak ispred. ATD im pruža upravo to – mogućnost da prepoznaju strateške smjernice te steknu praktična znanja koja im pomažu u donošenju boljih odluka za budućnost svojih organizacija.“

Konferencija će pokriti četiri ključna područja:

AI / Agentic AI : Istraživanje autonomnih sustava koji planiraju i uče te primjena LLM-ova za transformaciju poslovanja. Teme uključuju agentnu umjetnu inteligenciju, LLM-ove, AI-driven automatizaciju i etička razmatranja.

: Istraživanje autonomnih sustava koji planiraju i uče te primjena LLM-ova za transformaciju poslovanja. Teme uključuju agentnu umjetnu inteligenciju, LLM-ove, AI-driven automatizaciju i etička razmatranja. Cybersecurity : Fokus na obranu od sofisticiranih prijetnji korištenjem umjetne inteligencije. Bit će riječi o AI-driven kibernetičkoj sigurnosti, zero-trust modelima, sigurnosti u cloudu te zaštiti podataka.

: Fokus na obranu od sofisticiranih prijetnji korištenjem umjetne inteligencije. Bit će riječi o AI-driven kibernetičkoj sigurnosti, zero-trust modelima, sigurnosti u cloudu te zaštiti podataka. Future of App Development : Istraživanje kako low-code/no-code, AI asistenti i serverless arhitekture mijenjaju način razvoja softvera.

: Istraživanje kako low-code/no-code, AI asistenti i serverless arhitekture mijenjaju način razvoja softvera. Future of Data & Infrastructure: Razmatranje kako cloud, edge i AI oblikuju upravljanje i korištenje podataka. Teme uključuju hibridne cloud strategije, data mesh arhitekture i automatizaciju infrastrukture.

Riječ organizatora Tomislav Tipurić, CTO, Nephos posljednjih 15 godina stoji iza sadržaja i arhitekture ATD konferencije: „U ovih 20 godina ATD je postao centralno mjesto okupljanja regionalne IT zajednice. Vjerujem da je naša kombinacija vrhunskog i praktičnog tehničkog sadržaja, dinamičnih rasprava na panelima i sveprisutnog networkinga ono što nas čini posebnima i što nam omogućuje da ove godine uđemo u treće desetljeće postojanja. U samo dva dana, sudionici mogu steći znanja za koja bi im inače trebali tjedni ili mjeseci samostalnog istraživanja, povezati se s kolegama i razmijeniti iskustva s najboljim ekspertima u industriji.“

ATD nastavlja svoju misiju pružanja platforme za učenje, networking i razmjenu iskustava, povezujući IT stručnjake i lidere te im pomažući u prilagodbi brzim tehnološkim promjenama. U tijeku su rane prijave - early bird ulaznice su dostupne do 13. studenoga 2025. po promotivnoj cijeni, a poseban popust formiran je za studente.

Više informacija o kotizacijama i registraciji pronađite na https://advtechdays.com

Bug je medijski pokrovitelj.