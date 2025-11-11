Objavljen program ATD20: kakva je budućnost podataka, umjetne inteligencije, infrastrukture...?

Predavanja na hrvatskom i engleskom jeziku predstavit će novosti te primjere razvoja i uspješne primjene rješenja. Održavat će se paralelno u 4 dvorane te na glavnoj pozornici na kojoj će se razgovarati o ključnim trendovima u IT svijetu iz globalne i domaće perspektive

Bug.hr utorak, 11. studenog 2025. u 20:22

Objavljen je program Advanced Technology Daysa (ATD), koji donosi više od 60 predavanja te 4 panel rasprave. Konferencija će se održati u utorak i srijedu, 25. i 26. studenog, u zagrebačkom Mozaik Event Centru te dati pregled trendova i novosti na područjima umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, budućnosti razvoja aplikacija te budućnosti podataka i infrastrukture.

Na dvodnevnoj konferenciji sudjelovat će više od 60 domaćih i regionalnih stručnjaka, a svakog dana održat će se i dvije panel diskusije. Tijekom panela Future of Data & Infrastructure 26. studenog u prijepodnevnom terminu moderator Dragan Petric (Bug) razgovarat će s  Mislavom Acmanom (Omics), Markom Papom (IBM) i Ivanom Belasom (Robotiq.ai) o tome kako podaci i infrastruktura čine temelj modernih rješenja. Dok se u javnom prostoru najčešće govori o velikim jezičnim modelima (LLM) i agentima, panel će naglasak staviti na kvalitetne, sigurne i dostupne podatke te robustnu infrastrukturu kao nužan temelj za razvoj inteligentnih sustava, što je preduvjet da bi LLM-ovi i agenti efikasno radili. Rasprava će se dotaknuti i aktualnih tema poput nedavnih prekida rada globalnih cloud servisa, EU inicijativa za digitalni suverenitet i podatkovne granice (data boundaries) te utjecaj geopolitičkih i regulatornih promjena na budućnost podatkovnih i infrastrukturnih strategija.

Popodne u srijedu na programu je panel Cyber stanje nacije – gdje smo i kamo idemo?. Okupit će vodeće hrvatske stručnjake s područja kibernetičke sigurnosti - Alena Delića (OnoMe, Spotme, HUMS), Franu Borozana (Syskit) i Natašu Fucijaš (Span), s kojima će Dragan Petric pričati o aktualnom stanju kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj i u svijetu. U fokusu će biti primjena NIS2 direktive, spremnost organizacija na nove regulatorne i tehničke zahtjeve te utjecaj umjetne inteligencije na sofisticiranost kibernetičkih prijetnji i obrambenih mehanizama. Sudionici će podijeliti svoja iskustva iz prakse te analizirati kako tvrtke mogu razviti otpornije sigurnosne sustave i sigurnosnu kulturu. Kroz usporedbu hrvatskog cyber okruženja s regionalnim i globalnim praksama, panel će ponuditi realan presjek stanja i smjernice za budućnost. To je tek dio sadržaja konferencije, a cijeli program dostupan je na linku.



Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija