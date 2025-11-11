Objavljen program ATD20: kakva je budućnost podataka, umjetne inteligencije, infrastrukture...?

Predavanja na hrvatskom i engleskom jeziku predstavit će novosti te primjere razvoja i uspješne primjene rješenja. Održavat će se paralelno u 4 dvorane te na glavnoj pozornici na kojoj će se razgovarati o ključnim trendovima u IT svijetu iz globalne i domaće perspektive

Objavljen je program Advanced Technology Daysa (ATD), koji donosi više od 60 predavanja te 4 panel rasprave. Konferencija će se održati u utorak i srijedu, 25. i 26. studenog, u zagrebačkom Mozaik Event Centru te dati pregled trendova i novosti na područjima umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti, budućnosti razvoja aplikacija te budućnosti podataka i infrastrukture.

Na dvodnevnoj konferenciji sudjelovat će više od 60 domaćih i regionalnih stručnjaka, a svakog dana održat će se i dvije panel diskusije. Tijekom panela Future of Data & Infrastructure 26. studenog u prijepodnevnom terminu moderator Dragan Petric (Bug) razgovarat će s Mislavom Acmanom (Omics), Markom Papom (IBM) i Ivanom Belasom (Robotiq.ai) o tome kako podaci i infrastruktura čine temelj modernih rješenja. Dok se u javnom prostoru najčešće govori o velikim jezičnim modelima (LLM) i agentima, panel će naglasak staviti na kvalitetne, sigurne i dostupne podatke te robustnu infrastrukturu kao nužan temelj za razvoj inteligentnih sustava, što je preduvjet da bi LLM-ovi i agenti efikasno radili. Rasprava će se dotaknuti i aktualnih tema poput nedavnih prekida rada globalnih cloud servisa, EU inicijativa za digitalni suverenitet i podatkovne granice (data boundaries) te utjecaj geopolitičkih i regulatornih promjena na budućnost podatkovnih i infrastrukturnih strategija.

Popodne u srijedu na programu je panel Cyber stanje nacije – gdje smo i kamo idemo?. Okupit će vodeće hrvatske stručnjake s područja kibernetičke sigurnosti - Alena Delića (OnoMe, Spotme, HUMS), Franu Borozana (Syskit) i Natašu Fucijaš (Span), s kojima će Dragan Petric pričati o aktualnom stanju kibernetičke sigurnosti u Hrvatskoj i u svijetu. U fokusu će biti primjena NIS2 direktive, spremnost organizacija na nove regulatorne i tehničke zahtjeve te utjecaj umjetne inteligencije na sofisticiranost kibernetičkih prijetnji i obrambenih mehanizama. Sudionici će podijeliti svoja iskustva iz prakse te analizirati kako tvrtke mogu razviti otpornije sigurnosne sustave i sigurnosnu kulturu. Kroz usporedbu hrvatskog cyber okruženja s regionalnim i globalnim praksama, panel će ponuditi realan presjek stanja i smjernice za budućnost. To je tek dio sadržaja konferencije, a cijeli program dostupan je na linku.