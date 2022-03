AI, roboti i TikTok u turizmu – sve na jednom mjestu

Bugova konferencija 3T (Tourism, Travel & Tech) je profesionalna konferencija koja objedinjuje turizam i IT, kao vodeće i najvažnije grane hrvatskog gospodarstva. Peto izdanje ove konferencije zakazano je za tri tjedna, 22. ožujka.

Keynote predavanje održat će Sonja Prvan, Dizajner odgovornog turističkog iskustva. Njezino predavanje "Održivost i doživljaji kao booster turističke ponude" govorit će o socijalno i okolišno odgovornim putovanjima. Ona donose veću vidljivost i prodaju, no postavlja se pitanje – kako to postići i kome to prodati? Predavačica je posljednje 3 godine odgovorna za osmišljavanje, nadograđivanje i dizajniranje novih turističkih ponuda sa fokusom na održivost i odgovornost u agenciji Intrepid Travel.

Diplomirani psiholog, HR ekspert i doktorand Digitalne ekonomije Aco Momčilović govorit će o primjeni umjetne inteligencije, koja polako iz sektora financija, zdravstva ili vojne primjene svoj put pronalazi i prema turizmu. Koliko je turizam pogodan za AI rješenja i imamo li već sada neke dobre prakse – čut ćete u njegovom predavanju.

Na primjerima Valamara i Arena Hospitality Group prezentirano će biti rješenje robotizacije poslovnih procesa korištenjem tehnologije Robotiq.ai, a predavač će biti Marko Gudelj, doktor računalne znanosti i suosnivač tvrtke Robotiq.ai.

Kako bismo se odmaknuli od "ozbiljnih" tehnologija, imat ćemo i jednu opušteniju, ali vrlo aktualnu temu. O primjeni megapopularne društvene mreže TikTok u sektoru turizma govorit će možda i najpoznatiji domaći TikToker i jedan od deset najpopularnijih na Balkanu, 26-godišnji Dario Marčac. Povezujući TikTok s Instagramom Dario ima preko 650.000 pratitelja, objavljivanje na TikToku mu je izvor zarade, a posao mu se svakodnevno širi. "Uz pomoć kratkih videa sa sažetim informacijama, TikTok zajednica omogućuje brendovima da se predstave na iskren i zabavan način te ostvare emotivnu vezu s korisnicima", kaže Dario u najavi svojeg izlaganja.

Dario Marčac

Besplatan streaming

Ulaznice su u prodaji za fizičko sudjelovanje. Želite li, pak pratiti program putem live streaminga, moći ćete to učiniti potpuno besplatno, ali uz prethodnu prijavu. Ponovimo još jednom, datum održavanja je 22.3.2022., a lokacija je HUB385 ili online. Istaknute predavače i program možete provjeriti na ovom mjestu.