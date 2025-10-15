CRO Commerce konferencija - AI je prilika, ali i najveća prijetnja za online trgovinu

I dok razvoj tehnologije presudno utječe na naš svakodnevni život, alati na bazi umjetne inteligencije postaju i glavni izvor brojnih prijevara u online kupnji pa je udruga eCommerce Hrvatska lansirala Safe Shop sustav koji pomaže trgovcima da steknu i zadrže povjerenje svojih kupaca

Više od 50 posto online prijevara danas se zbiva uz pomoć umjetne inteligencije, a više od 99 posto njih nikada se ne otkrije. Sve to postavlja jasan i zajednički cilj pred sve one koji se bave prodajom putem interneta, a to je rad na prevenciji takvih pojava kroz informiranje i educiranje kupaca, naglasio je na otvorenju CRO Commerce konferencije Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska.

Bilo je ovo sedmo izdanje CRO Commerce konferencije koja je, u organizaciji udruge eCommerce Hrvatska, jučer u zagrebačkom Mozaik Event Centru okupila više od 600 stručnjaka iz područja online trgovine, digitalnog marketinga, logistike i drugih područja. "Online prijevara bit će sve više, bez obzira na to radi li se o lažnim web stranicama, phishingu, hakiranom email računu ili investicijskim prijevarama", upozorio je Majsan.

On je pritom podsjetio kako veliki dio kupaca na internetu kupuje samo od poznatih webshopova jer ih je strah od krađe podataka pa izbjegavaju korištenje kartica birajući plaćanje pouzećem. "To usporava razvoj cijelog eCommerce ekosustava te se postavlja pitanje na koji se način manji webshopovi mogu afirmirati u tim uvjetima i steći povjerenje kupaca. Odgovor je sasvim jasan - pustite kupce da govore umjesto vas. Koristite recenzije kupaca na jednostavan i transparentan način putem Safe Shop sustava koji smo u udruzi eCommerce Hrvatska razvili kako bismo odgovorili na sve ove probleme koji muče naše trgovce", poručio je Majsan.

Podsjetio je također kako je stopa dodavanja u košaricu u hrvatskoj internetskoj trgovini dvostruko manja od svjetskog prosjeka, što jasno sugerira na to da postoji manjak povjerenja. Upravo je zato udruga eCommerce Hrvatska razvila Safe Shop, alat za sigurnu kupnju na hrvatskim webshopovima, rekao je te dodao kako svi trgovci koji zadovolje kriterije za certifikaciju mogu dobiti certifikat povjerenja kako bi postali sigurna web trgovina u očima online kupaca. "Sustav Safe Shop osigurava i automatsko prikupljanje recenzija kupaca i tako pomaže trgovcima da se fokusiraju na samu prodaju i pritom na transparentan način brinu o komunikaciji sa svojom ciljnom skupinom", naglasio je Majsan.

AI pogon okreće eCommerce kotač

Ne može se više govoriti o internetskoj trgovini a da se pritom u istoj rečenici ne spomene primjena umjetne inteligencije pa su i brojna predavanja, rasprave i radionice na konferenciji bili posvećeni upravo AI alatima koji nalaze svoju primjenu u eCommerce sektoru i marketingu.

Davor Španić, osnivač agencije Shipshape CRO Commerce

Glavni sponzor ovogodišnje konferencije bio je Shipshape, vodeća agencija za napredna eCommerce rješenja na hrvatskom tržištu iza koje stoje brojni projekti s najvećim domaćim i stranim kompanijama.

"Pevex, Podravka, Makromikro, Optika Anda i Oktal Pharma samo su neki od naših klijenata. Razvoj eCommerce sektora kao segmenta digitalne ekonomije zasigurno će obilježiti daljnja automatizacija procesa uz podršku umjetne inteligencije, a o konkretnim oblicima primjene govorili smo i na našem predavanju u uvodnom dijelu konferencije", rekao je Ernest Antolović, Partner u agenciji Shipshape.

On je dodao kako su kroz sponzorstvo konferencije željeli aktivno podržati razvoj cijelog sektora, potaknuti razmjenu iskustava s kolegama te pridonijeti boljoj komunikaciji klijenata i agencija koje pružaju eCommerce rješenja. "Ponosni smo na to što možemo podijeliti svoje dugogodišnje iskustvo s mlađim kolegama i agencijama na tržištu jer nam je u konačnici svima zajednički cilj pružiti što kvalitetniju uslugu našim klijentima", naglasio je Antolović.

Sigurna i jednostavna plaćanja podržavaju razvoj

Pored tema o primjeni AI tehnologija u eCommerce sektoru i marketingu, na sve tri pozornice govorilo se i o novostima iz sektora logistike, paymenta, računovodstva i prava.

Ali Sallabi, Business Development Manager u tvrtki Monri Payments, također se osvrnuo na dugogodišnju suradnju s udrugom eCommerce Hrvatska. "I ove godine iznimno nam je zadovoljstvo biti jedan od glavnih partnera CRO Commerce konferencije, vodećeg događanja za eCommerce u regiji. Za Monri, sponzorstvo konferencije znači priliku da dodatno osnažimo suradnju s trgovcima i partnerima te zajedno potaknemo daljnji razvoj digitalnih plaćanja u Hrvatskoj i regiji. Publici smo predstavili naša ključna rješenja koja omogućuju sigurna i jednostavna plaćanja, od naprednih online payment gateway sustava i POS uređaja do podrške za suvremene metode plaćanja kao što su Apple Pay, Google Pay i Click to Pay. Naš je cilj osigurati besprijekorno korisničko iskustvo, bez obzira na kanal ili uređaj koji kupac koristi", istaknuo je Sallabi.

Panel o online plaćanju CRO Commerce

U sklopu programa konferencije Monri je bio domaćin panela "Online plaćanje bez muke: Suradnja fintecha i financijskih institucija" koji je moderirala Ana Piližota, Account Manager u Monriju. Riječ je o tvrtki koja je snažno pozicionirana u hrvatskom eCommerce ekosustavu, a Sallabi je istaknuo da budućnost vide u rješenjima koja spajaju mobilne aplikacije i omogućavaju naručivanje i plaćanje u jednom koraku, poput "order and pay" koncepta, te u sve većoj upotrebi digitalnih novčanika. "Kroz kontinuirana tehnološka ulaganja i partnerstva pomažemo trgovcima da svojim kupcima ponude iskustvo plaćanja koje je brzo, jednostavno i uvijek u korak s njihovim navikama", zaključio je Sallabi.

Prilika za umrežavanje i ugovaranje novih suradnji

Tijekom konferencije posebno je živo bilo u EXPO zoni gdje je više od 30 izlagača predstavilo svoja rješenja i proizvode uz cjelodnevni networking, umrežavanje i razmjenu ideja te priliku za dogovaranje novih suradnji.

Za dojmove smo upitali Darija Lučića, regionalnog direktora prodaje i marketinga za Sloveniju i Hrvatsku u tvrtki DPD, koja je kao i Monri bio zlatni sponzor konferencije. "Za nas u DPD Croatia, sponzorstvo konferencije CRO Commerce 2025 veliko je priznanje, ali i prilika da aktivno doprinesemo razvoju hrvatskog eCommerce ekosustava. Kao jedan od vodećih logističkih partnera u regiji i dio Geopost grupe, najveće mreže za dostavu paketa u Europi, prepoznajemo važnost povezivanja trgovaca, logistike i tehnologije u stvaranju vrhunskog korisničkog iskustva", poručio je Lučić.

Panel o trendovima u logistici CRO Commerce

DPD je na konferenciji predstavio najnovije trendove u eCommerce logistici i rješenja koja oblikuju budućnost dostave. U svojoj su prezentaciji istaknuli da je hrvatsko e-tržište sazrelo jer više od 80 posto građana danas kupuje online te da se fokus kupaca sve više preusmjerava s najniže cijene na najbolju vrijednost i kvalitetu iskustva. U tom kontekstu iz DPD-a poručuju kako su logistika i fleksibilnost isporuke postali ključni faktori lojalnosti kupaca. "Naglasili smo i važnost cross-border logistike kojom DPD pomaže hrvatskim trgovcima da jednostavno i sigurno prodaju unutar cijele Europe kroz mrežu koja obuhvaća više od 135 tisuća Pickup točaka. U središtu svega naš cilj ostaje pružiti brzu, fleksibilnu i održivu dostavu koja gradi povjerenje i podržava rast hrvatskog eCommerce sektora", naglasio je Lučić.

On je dodao kako se s rastom online kupnje fokus tržišta sve više premješta prema personaliziranom i održivom iskustvu isporuke. Kupci pritom žele mogućnost izbora gdje, kada i kako će primiti svoj paket. "Upravo tu DPD donosi vrijednost kroz Predict servis i široku Pickup mrežu, koja omogućuje preuzimanje pošiljaka na više od 1.600 lokacija u Hrvatskoj. Osim toga, kao dio Geopost grupe, pomažemo hrvatskim trgovcima da se jednostavno povežu s europskim tržištima i šire svoje poslovanje preko granica. Naša strategija temelji se na digitalizaciji, inovacijama i održivosti te vjerujemo da je budućnost eCommercea u fleksibilnosti, transparentnosti i povjerenju, a upravo te vrijednosti DPD svakodnevno ugrađuje u svoje poslovanje", poručio je Lučić.

EXPO dio konferencije CRO Commerce

Edukacija trgovaca je od presudne važnosti za budućnost

Keynote speaker na ovogodišnjoj CRO Commerce konferenciji bio je Ivan Bildi, osnivač Masterbox platforme i AI entuzijast, koji je govorio o tome koliko je edukacija web trgovaca sve važnija, ne samo zbog konkurentnosti, već i zbog razumijevanja šire slike onoga što se dešava u industriji. AI po njemu nije samo još jedan alat, nego je to tehnologija koja mijenja pravila igre u gotovo svakom aspektu poslovanja. "Zato je ključno početi što prije. Upravo sada, dok je industrija još u povoju, alati su jednostavni za korištenje i ulazak u tematiku relativno je lak. Za godinu-dvije, kada alati postanu kompleksniji, integracije dublje, a tržišna očekivanja veća, bit će mnogo teže uhvatiti korak", poručio je.

Osim ovog vrsnog doprinosa, na konferenciji su svoje poglede na aktualnosti u eCommerce sektoru podijelili i brojni drugi stručnjaci iz Hrvatske i regije, a posebno možemo istaknuti predavanja koja su održali Miroslav Varga iz tvrtke Escape, Marko Pačar iz Granular grupe, Ivan Radić iz tvrtke Apipet te YouTube guru Aleksandar Ašković.

Partneri sedme CRO Commerce konferencije (powered by Shipshape) bili su Monri, DPD, Lesnina, VIVnetworks, Boxnow, euShipments, Marker, Seyfor, Plus hosting, Hero Factory, Selectbox i brojni drugi.