CyberGuard 2025: Zajednički protiv sve sofisticiranijih kibernetičkih prijetnji

Trećina učenika jednom mjesečno doživi online nasilje, a tvrtke se suočavaju sa sve kompleksnijim vrstama kibernetičkih prijetnji, čulo se na konferenciji CyberGuard 2025 održanoj ovog četvrtka

Drugu godinu zaredom A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet (CSI) okupili su domaće i međunarodne stručnjake za kibernetičku sigurnost i sigurnosna rješenja na konferenciji CyberGuard 2025. Uz podršku nadležnih institucija stručnjaci su otvorili raspravu o zaštiti i odgovornom ponašanju na Internetu uslijed rastućeg broja kibernetičkih i vršnjačkih online prijetnji.

Na samom početku konferencije istaknuta je važnost međusektorske i međunarodne suradnje u borbi protiv kibernetičkih prijetnji i stvaranju sigurnijeg digitalnog okruženja. Na to su se, uz domaćine Dejana Turka, predsjednika Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija i Tomislava Ramljaka, voditelja Centra za sigurniji internet, osvrnuli izaslanik predsjednika Vlade RH i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan te veleposlanik Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Hrvatskoj Javed Patel.

Dejan Turk

"U A1 Hrvatska vjerujemo da digitalna transformacija mora i može ići ruku pod ruku s odgovornošću. Zato smo, uz ulaganja u infrastrukturu, posvećeni programima koji podižu razinu digitalne sigurnosti, od našeg projekta #BoljiOnline za djecu i mlade, do sigurnosnih rješenja koja štite kompanije od sve složenijih prijetnji. Konferencijom CyberGuard prošle smo godine započeli ozbiljan, ali i inspirativan dijalog o online sigurnosti, a ovogodišnjom smo konferencijom potvrdili koliko je tema važna, ne samo u poslovnom, nego i u društvenom i obiteljskom kontekstu", izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija.

U sklopu konferencije, izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavila je rezultate istraživanja o vršnjačkom i online nasilju među osnovnoškolcima u Hrvatskoj koji su pokazali da je više od trećine djece (34,2 posto) barem jednom mjesečno izloženo elektroničkom nasilju, a četvrtina (24,1 posto) ga u istom periodu počini. Posebno zabrinjava činjenica da je više od četvrtine učenika barem jednom primilo seksualne ili neprimjerene sadržaje od nepoznatih osoba putem Interneta te da je gotovo svako sedmo dijete (14,8%) u osnovnoj školi barem jednom putem Interneta dogovorilo susret uživo s nepoznatom osobom.

Marin Piletić

O rezultatima istraživanja razgovaralo se na panelu u kojem su Denis Rukavina, policijski službenik za kibernetičku sigurnost, prof. dr. sc. Zvonimir Paštar, psihijatar Klinike za psihijatriju Vrapče i Iva Ančić, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija i digitalnog poslovanja u A1 Hrvatska, naglasili važnost rane i kontinuirane prevencije te edukacije prilagođene djeci, roditeljima i nastavnicima.

"Sigurnost djece i mladih na Internetu jedno je od ključnih pitanja današnjice, a broj prijava koje zaprimamo u Centru za sigurniji internet pokazuje da online nasilje i manipulacije i dalje rastu. Naš je cilj pružiti djeci zaštitu i siguran prostor za odrastanje te osnažiti roditelje i nastavnike da budu dio rješenja. Konferencija CyberGuard 2025 važna je jer donosi rezultate prvog nacionalnog istraživanja o elektroničkom nasilju, a samo zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti sigurniji Internet za djecu", naglasio je Tomislav Ramljak, voditelj Centra za sigurniji internet.

Damir Habijan

Teme sigurnosti djece na Internetu i zaštite poslovanja tvrtki na konferenciji su sagledane iz više perspektiva koje su, između ostalih, predstavili i Caitlin Jenkins-Watson, voditeljica Odjela za borbu protiv prijetnji seksualnog zlostavljanja djece Nacionalne agencije za kriminal Velike Britanije, Mick Moran, stručnjak s bogatim iskustvom u borbi protiv iskorištavanja djece na Internetu iz Irske, Hrvoje Pavičić, voditelj Odjela za sigurnost za jugoistočnu Europu IBM-a te Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana.

Na panelu "Stanje cyber nacije – Izazovi, rizici i pobjede" stručnjaci su istražili snage i slabosti naše regije u digitalnoj sigurnosti te su razgovarali o budućnosti hrvatske kibernetičke obrane. Konferencija je ujedno skrenula pozornost na prijetnje razvoja umjetne inteligencije, ali i na to kako se AI može transformirati u saveznika u borbi protiv kibernetički prijetnji.

Posebnu pažnju privukla je simulacija hakerskog napada "Dva klika do katastrofe" koju su održali stručnjaci A1 Hrvatska. Publika je iz prve ruke mogla vidjeti stvarne izazove i ranjivosti sustava te zašto su edukacija i ulaganje u kibernetičku sigurnost ključni za svaku organizaciju.

Stavljanjem online sigurnosti u odgojno-obrazovni i poslovni kontekst, konferencija CyberGuard još je jednom ukazala na nužnost partnerstva civilnog, poslovnog i državnog sektora u izgradnji društva otpornog na kibernetičke prijetnje.