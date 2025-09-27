Objavljen detaljan program konferencije Blend: Film & Games 2025

Ostalo je nekoliko dana do početka konferencije Blend: Film & Games 2025, a organizatori su upravo objavili detaljan program s panelima, predavanjima, radionicama i projekcijama

Ostalo je svega nekoliko dana do početka konferencije Blend: Film & Games 2025, koja će 2. i 3. listopada na Sveučilištu Algebra Bernays okupiti oskarovce, gaming zvijezde i svjetske AV stručnjake. Organizatori su sada objavili i detaljan program, koji donosi panele, keynote predavanja, radionice i projekcije na temu novih trendova i budućnosti industrije na sjecištu filma, igara i tehnologije.

Konferenciju će otvoriti državni tajnik Ministarstva kulture i medija Krešimir Partl, uz pozdravne govore Benjamina N. Maričaka (Games Croatia, HAVC), Mije Pećine Drašković (Zagrebački filmski ured), Damira Juge (Sveučilište Algebra Bernays), belgijskog veleposlanika Williama De Baetsa te ravnatelja HAVC-a Christophera P. Marcicha.

Na programu su rasprave o statusu producenata, izazovima međunarodnih koprodukcija, prednostima snimanja u Hrvatskoj, ulozi umjetne inteligencije u kreativnim industrijama, ali i globalnim trendovima u animaciji i videoigrama. Posebnu pažnju privući će predstavljanje hrvatskog kandidata za Oscara i Goyu, filma Fiume e Morte, kao i projekcija Oscarom nagrađenog animiranog filma Flow.

Među sudionicima ističu se imena poput Thierryja Van Gyseghema (animator igara Baldur’s Gate 3 i Divinity: Original Sin 2), Martina Upitisa (ključni animator filma Flow), Jorga Tittela (autor igre The Last Worker) te Fernanda Machada, marketinškog maga i bivšeg direktora Burger Kinga i Activision Blizzarda.

Uz panele i predavanja, posjetitelje očekuju radionice, izložbeni prostor hrvatskih gaming studija, studentske filmske projekcije i interaktivne aktivnosti. Ulaz je besplatan uz registraciju do 1. listopada, a na ovoj poveznici moguće je saznati sve detalje o programu.