U kojem smjeru razvijati turističku ponudu? Kako nam u svemu može pomoći AI?

Hrvatska će, putem novog projekta Hrvatske turističke zajednice, nakon gotovo cijelog desetljeća, promijeniti svoj glavni turistički slogan i vizualni identitet, koji se obraćaju stranim turistima. U skladu s time, najavljeno je i stvaranje nove vizije Hrvatske kao turističke destinacije, koja bi trebala stvoriti nešto prestižniji turistički brenda Hrvatske na tradicionalnim i novim tržištima, najavljeno je iz HTZ-a.

No, ove vizualne i komunikacijske promjene moraju se odraziti i u stvarnosti, koja je često poprilično drugačija i donosi neke sasvim druge izazove – od održivosti, preko neizbježne digitalizacije pa sve do najnovijeg trenda, korištenja umjetne inteligencije u svim zamislivim područjima života. Teško da u svijetu tehnologije danas postoji aktualnija tema od umjetne inteligencije. Dugogodišnji su procesi njezinog razvoja doveli do prave "eksplozije" njezine primjene, a očekivanja su da će 2023. godina po tom pitanju biti još aktivnija. Primjene sustava kao što su DALL-E, ChatGPT i sličnih bit će sve šire, a njihovo prihvaćanje zahvatit će sve segmente društva i poslovanja.

Slijedom navedenih razmišljanja kreiran je i program ovogodišnje 3T konferencija (Tourism, Travel & Tech) koja spaja dva najveća hrvatska gospodarska sektora - turizam i IT. 3T konferencija održat će se 15. ožujka 2023. u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema & Bar prostoru (vidi kartu). Ulaznice su u prodaji! Cijena ulaznice za fizičko sudjelovanje je 80 € (602,76 kn), a uključuje i ručak. Cijena za online sudjelovanje je 30 € (226,04 kn). Kupci bilo koje ulaznice dobivaju i pristup snimkama predavanja.

Glavni sponzor 3T konferencije je Hrvatski Telekom. Srebrni sponzor je Mastercard, a ostali sponzori su Megatrend poslovna rješenja i PwC Hrvatska.

Objavljen je kompletan program konferencije:

Program 3T konferencije

9.30 - 9.35

UVOD • Pozdravna riječ organizatora

Oleg Maštruko, Direktor 3T konferencije



9.35 - 10.05

KEYNOTE • AI and the future of hospitality industry: benefits and dangers

Zoran Pejović, Consultant - All Things Hospitality



10.05 - 10.35

KEYNOTE • Kako postati konkurentniji korištenjem digitalnih usluga

Krešimir Jusup, ICT evangelist, Hrvatski Telekom; Mihovil Vilajtović, IT manager, Marina21 group



10.35 - 11.00

KEYNOTE • Održivi turizam u Hrvatskoj – mit ili stvarnost?

Robert Sedlar, Turistički ekspert, Interzero Hrvatska



11.00 - 11.25

Podizanje zadovoljstva gostiju na višu razinu

Tina Knežević, Software Engineer, Megatrend poslovna rješenja



11.25 - 12.30

PANEL • Idu li luksuz i održivost u turizmu i putovanjima zajedno?

Moderator: Oleg Maštruko, direktor 3T konferencije; Panelisti: Mirjana Matešić, Phd, direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj - HR PSOR; Mosor Prvan, project manager, WWF Adria; Antoaneta Šimunović, Luxury Living Croatia; Amorella Horvat Topić, managerica za ESG usluge, PWC



12.30 - 13.30 Pauza



13.30 - 13.55

Chatbot u hotelijerstvu

Igor Marušić, Product Manager, Hrvatski Telekom



13.55 - 14.20

Postoji li luksuz u Hrvatskoj?

Antoaneta Šimunović, Luxury Living Croatia, vlasnik i direktor



14.20 - 14.45

Utjecaj velikih svjetskih sportskih priredbi na turizam u RH

Marin Frčko, Auto klub CroDakarTeam; Daniel Šaškin, WRC Croatia Rally President of organizing Committee



14.45 - 15.10

Bringing in-destination activities to the digital era

Fran Kauzlarić, Traveltech expert and co-founder of Turneo



15.10 - 15.35

Airline startup during covid pandemic

Stjepan Bedić, Pilot and CEO of ETF Airways



15.35 - 16.00

Unlocking Croatia's 12 month authentic tourism potential

Paul Bradbury, Croatia Enthusiast



16.00 - 16.20

TALK SHOW • Oleg vs. Paul: Can Croatia compete in the modern multi-polar tourism world?

Paul Bradbury, Croatia Enthusiast; Oleg Maštruko, direktor 3T konferencije