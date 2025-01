Bitcoin je bio jedno od najboljih ulaganja u 2024. godini

Oni koji su tijekom prošle godine držali imovinu u najvećoj svjetskoj kriptovaluti svjedočili su više nego dvostrukom porastu njezine vrijednosti. No, godina nije prošla bez oscilacija i niza dobrih i loših razdoblja

Ako ste početkom 2024. godine imali u bitcoinu 100 eura, pa ih držali do danas, na računu imate oko 250 eura – pokazuje to računica prema kojoj je bitcoin, u usporedbi s nekim najpoznatijim oblicima ulaganja, bio daleko najisplativija investicija u protekloj godini. Od početka do kraja 2024. godine njegova je vrijednost porasla s oko 42 na oko 95 tisuća dolara, dakle za oko 125% u posljednjih 12 mjeseci. Time je značajno premašio porast vrijednosti ulaganja u zlato (+26,8%), indeks S&P 500 (+24,2%) ili naftu (-0,4%).

Mešu najboljim ulaganjima našla se i druga svjetska kriptovaluta, ethereum, čija je vrijednost tijekom protekle godine porasla za oko 50%. Za to vrijeme jedan je altcoin imao još veći porast – dogecoin, tradicionalno povezan s Elonom Muskom, dobio je na vrijednosti više od 500%, s početnih 8 na oko 32 dolarska centa.

Niz ključnih događaja

Godinu je u svijetu kriptovaluta obilježilo nekoliko bitnih događaja. Prvi je bio službeno pokretanje zajedničkih investicijskih fondova (ETF) u SAD-u, što se dugo čekalo, a donijelo je novi optimizam na tržišta i označilo definitivni kraj višemjesečne "kriptozime". Bilo je to u siječnju, nakon čega je bitcoin dobio na vrijednosti oko 8% i dostigao razinu od 46.000 dolara.

BTC u 2024 Coinmarketcap

Nedugo zatim, u travnju, dogodio se i četvrti halving, nakon kojeg je nagrada za rudarenje, koja se dodjeljuje svakih 10 minuta, pala s 6,25 na 3,125 bitcoina, smanjujući tako njegov intenzitet rasta ponude, što pak tradicionalno pozitivno utječe na cijenu. Nakon toga ulagači su ponovno dali zamah ovom tržištu, poguravši bitcoin u narednim tjednima i preko 70.000 dolara.

DOGE u 2024. Coinmarketcap

Zasigurno najvažniji događaj za bitcoin i kriptovalute bili su američki predsjednički izbori, na kojima je pobijedio Donald Trump, odnedavno zagovornik kripta. Time je BTC ponovno dobio legitimitet i cijena mu je još jednom skočila, ovog puta na povijesno rekordne razine, više od 108.000 dolara, neposredno pred kraj godine. Taj se posljednji uzlet malo ohladio, pa se cijena bitcoina spustila ispod 100.000 dolara, no optimisti već "na nišanu" imaju novu granicu od 150.000 dolara, za koju tvrde da će biti premašena već ove godine.

Loše vijesti godine

S negativne strane također je bilo nekoliko bitnih događaja, poput hakiranja, prevara, propadanja niza manjih altcoina, ili pak pravnih problema Binancea, čiji je osnivač Changpeng Zhao završio u zatvoru. Bilo je tu i izricanje presude osnivaču FTX-a, Samu Bankmanu-Friedu, uhićenje šefa Telegrama Pavela Durova, da bi godina završila izručenjem Do Kwona iz Crne Gore SAD-u. No, unatoč svemu tome, većina ulagača u kriptoimovinu imala je u 2024. razloga za zadovoljstvo.