Bitcoin "zaronio" ispod 100.000 dolara

Vrijednost bitcoina pala je ispod 100.000 dolara prvi put od svibnja, što je izazvalo zabrinutost na tržištu kriptovaluta. Ovaj pad predstavlja korekciju od 20% u odnosu na vrhunac zabilježen u listopadu

Sandro Vrbanus petak, 7. studenog 2025. u 15:24

Samo mjesec dana nakon što je postigao nove vrhunce, s vrijednostima ponekad višima i od 125.000 dolara, bitcoin je pao ispod "okruglih" 100.000 dolara. Prvi je to pad ispod te granice unatrag pola godine, što je za sobom povuklo i cijelo kriptotržište.

Panika ili prilika?

Glavni "okidač" za ovaj pad i negativne trendove posljednjih tjedna bio je oprezan stav američke središnje banke (FED-a), nakon posljednje odluke o kamatnim stopama. Iako je FED smanjio kamatne stope, predsjednik Jerome Powell naglasio je da novo smanjenje u prosincu nije zajamčeno, a to je umanjilo optimizam na financijskim tržištima. Takav rasplet događaja izazvao je rasprodaju rizične imovine, uključujući i kriptovalute.​

Dodatni pritisak stvorili su odljevi iz ETF-ova, zajedničkih fondova koji ulažu u bitcoin, koji su dosegnuli čak dvije milijarde dolara. Negativni sentiment američkih ulagača i prodaja od strane dugoročnih imatelja kriptovaluta također su doprinijeli padu. Indeks straha i pohlepe trenutačno ostaje u zoni "straha", što odražava značajan oprez među trgovcima. Onima koji vjeruju u budućnost bitcoina, pak, njegova cijena ispod 100.000 dolara predstavlja novu priliku za dokup.

📷 CoinMarketCap
CoinMarketCap

Analitičari upozoravaju da bi se pad mogao nastaviti ako se raspoloženje na tržištu ne popravi, a neki predviđaju spuštanje vrijednosti čak i do razine od 88.000 dolara. S druge strane, JPMorgan optimistično procjenjuje "fer vrijednost" bitcoina na oko 170.000 dolara, temeljeći svoju analizu na usporedbi s zlatom.

Ostale vodeće svjetske kriptovalute također su u debelom "crvenom" području. U proteklih tjedan dana bitcoin je izgubio oko 9% na vrijednosti, cijena ethereuma je u istom razdoblju pala za čak 16%, solane za 18%, cardana za 15%, a XRP-a za oko 13%. Ukupna kapitalizacija tržišta kriptovaluta kreće se oko 3,3 bilijuna dolara prema CoinMarketCapu, što je pad za oko 23% u odnosu na vrhunac od 4,3 bilijuna, postignut protekloga ljeta.



