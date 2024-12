Dioničari Microsofta odbili prijedlog da kompanija stvori stratešku rezervu bitcoina

Iako su neki snažno lobirali za to i predlagali da se čak do 5% dobiti kompanije uloži u "digitalno zlato", uprava, a naposlijetku i dioničari Microsofta, odbili su taj prijedlog kao pretjerano riskantan

Američki think-tank koji se zalaže za otvoreno i slobodno tržište, National Center for Public Policy Research (NCPPR), koji je i dioničar kompanije, predložio je bio Microsoftu po njima ključan poslovni potez – stvaranje strateške rezerve bitcoina ulaganjem značajnog udjela dobiti u tu kriptovalutu. "Microsoft si ne smije dozvoliti propustiti sljedeći val tehnologije, a bitcoin je taj val", istaknuli su u svojoj poruci upravi i ostalim dioničarima, potom im predstavljajući sve pogodnosti ulaganja u bitcoin kao strateškog poslovnog poteza, koji bi Microsoftu mogao dodati nove bilijune na tržišnu kapitalizaciju.

Velika prilika, prevelik rizik

Prijedlog je službeno predstavljen vodstvu prije ovotjedne godišnje skupštine dioničara. Kao argumenti u prilog korporativnoj kupnji bitcoina navedeni su sve veća institucionalna prihvaćenost kriptovaluta, činjenica da veliki investicijski fond BlackRock (drugi najveći pojedinačni dioničar Microsofta) svojim klijentima nudi ulaganje u otvoreni fond (ETF) vezan uz bitcoin, kao i potencijal rasta vrijednosti imovine. Argumentacija je apelirala na strah od propuštanja nove velike tržišne prilike, koja može povećati vrijednost kompanije i donijeti dodatnu vrijednost njezinim dioničarima, ali je isticala i volatilnost bitcoina. Stoga je predloženo da se 1-5% godišnje dobiti uloži u bitcoin, što ne bi pretjerano ugrozilo financijsku sliku Microsofta, a moglo bi imati velik pozitivan rezultat u dugom roku.

Za Microsoft bitcoin je ipak pretjerano riskantno ulaganje Marco Verch via ccnull.de, CC-BY 2.0

Uprava je razmotrila prijedlog, pa ga ocijenila odveć riskantnim i nepotrebnim. Volatilnost ulaganja nije nešto čemu teže, napisali su, ističući da kompanijskom budžetu treba stabilnost i predvidivost, kako bi se osigurala dugoročna likvidnost i stabilno financiranje redovnog poslovanja. U svojem su očitovanju naveli da Microsoft ima dobro razrađenu ulagačku strategiju, koja diversificira portfelj na dobrobit dioničara, pa im bitcoin u tom smislu nije potreban.

Prijedlog je, nakon tog očitovanja upravnog odbora, stavljen i pred same dioničare, koji su ga većinom glasova naposlijetku i odbili. Kriptozajednica je očekivala rezultate glasanja s nestrpljenjem, smatrajući da bi pozitivan ishod lansirao cijenu bitcoina na nove rekordne razine, no to se ipak – barem u slučaju Microsofta – nije dogodilo. No, NCPPR i njihovi pristaše imaju još jedan pokušaj. Organizacija je, naime, sličan prijedlog poslala i Amazonu, čiji će dioničari o njemu vjerojatno glasati na općoj skupštini u travnju.