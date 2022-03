Europski parlament odlučuje o zabrani energetski intenzivnog rudarenja kriptovaluta

Prijedlog dopune europske regulative vezane za kriptoimovinu mogao bi zabraniti trgovanje digitalnom imovinom koja ovisi o zahtjevnom procesu "proof of work" i samim time troši mnogo energije

Prilično kontroverzni prijedlog nadopune europske regulative Markets in Crypto-Assets (MiCA) nalazi se pred Europskim parlamentom, gdje će eurozastupnici glasati o njegovom prihvaćanju. U ovom se dokumentu nalazi i propis koji bi vrlo lako mogao biti prvi korak ka zabrani bitcoina ili ethereuma kakve danas poznajemo.

Sve zbog ekologije

Naime, u namjeri da učine kriptoindustriju ekološki prihvatljivijom, europski su zakonodavci namjerili zabraniti "proof of work" način rudarenja digitalne imovine, koji je energetski vrlo zahtjevan i doveo je do toga da se danas na rudarenje bitcoina, primjerice, troši električne energije kao što troši cijeli Tajland. Zabrana PoW rudarenja, ne treba to dodatno niti spominjati, značajno bi negativno utjecala na razvoj tržišta kriptovaluta, pogotovo bitcoina.

Tekst kojim bi moglo biti zabranjeno PoW rudarenje

U prijedlogu regulative tako stoji da "pružatelji usluga na tržištu kriptoimovine neće pružati usluge ni u kojem obliku vezane za kriptoimovinu koja ne ispunjava uvjete o održivosti i očuvanju okoliša". Ti uvjeti, pak, ističu da kriptoimovina ne smije, kada se koristi na velikoj skali, imati značajan utjecaj na okoliš kroz korištenje velike količine energije, ostalih resursa, ali i što se tiče emisija ugljika, elektroničkog otpada i slično. Drugim riječima, zabranilo bi se svako "rudarenje" koje je energetski intenzivno.

U istom smjeru razmišlja i šefica Europske središnje banke, Christine Lagarde, koja je poznala europarlamentarce da prihvate regulatorni okvir poznat kao MiCA. Određeni broj zastupnika također se protivi i "ekološkom rudarenju" koje bi uključivalo korištenje energije iz obnovljivih izvora. Prema njima, time bi se energija iz obnovljivih izvora preusmjerila u postrojenja za rudarenje umjesto da završi tamo za kamo je i namijenjena – u elektroenergetskoj mreži, odakle bi je koristile tvrtke i građani.

Trenutačna potrošnja energije za bitcoin mrežu (Digiconomist)

Prvo glasanje o ovom prijedlogu bit će u Odboru za ekonomska i monetarna pitanja Europskog parlamenta, a potom bi prvi prijedlog teksta regulative trebao u Parlament na potvrdu. Nakon toga EU parlament će o njemu i finalnom tekstu pregovarati s Europskom komisijom i Vijećem.