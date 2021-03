Koliko ste već puta čuli "bitcoin je poput balona od sapunice"?

Najjača svjetska kriptovaluta ove godine ponovno proživljava renesansu, cijene joj lete do neslućenih visina, obaraju se povijesni rekordi, no uvijek ima onih koji time nisu impresionirani. Sada znamo i koliko ih je koji su sahranili BTC

Cijena bitcoina ove je godine na razinama na kakvima nije nikada viđena. Vrijednost od preko 50.000 dolara dosegnuta je prvi puta 16. veljače, a od tada je najveća svjetska kriptovaluta oscilirala "plus-minus" 10%, da bi prošlog tjedna ponovno poletjela preko te "magične" granice. Najvišu vrijednost do sada bitcoin je postigao 21. veljače, kada se njime nakratko trgovalo i po više od 58.000 dolara. Istodobno s time, ukupna je tržišna kapitalizacija svih bitcoina ikada izrudarenih premašila bilijun američkih dolara, što je ovu kriptovalutu učinilo usporedivom, barem prema ukupnoj valuaciji, s gigantima tehnološke industrije poput Amazona, Alphabeta, Facebooka ili Tesle.

Međutim, kao i sa svim pojavama u svijetu, uvijek ima onih koji u budućnost i stabilnost bitcoina, manje ili više opravdano, sumnjaju, te smatraju da je riječ o samo još jednom balonu od sapunice. Da ne kažemo kako nisu rijetki i oni koji se naslađuju svakim padom vrijednosti bitcoina i ponavljaju nešto poput "rekli smo vam da će to tako završiti". Koliko je takvih slučajeva bilo do sada? Možda je teško pobrojati, ali ekipa koja stoji iza stranice 99Bitcoins upravo to pokušava.

Umirem sto puta dnevno…

Na svojem webu pokrenuli su brojač osmrtnica koje su proteklih godina osvanule u medijima, a koje su preuranjeno proglasile bitcoin – mrtvim. Od samo jednog takvog slučaja 2010. godine, kada je bitcoin bio star tek godinu dana, pa sve do najnovijeg "pokapanja" ove kriptovalute ukupno je, prema ovom brojaču, do sada bitcoin u medijima proglašen mrtvim – 402 puta.

Posljednju je "misu zadušnicu" bitcoinu ovog vikenda održao portal The Conversation, napisavši ponovno da je riječ o još jednom špekulativnom mjehuru koji će završiti kao i svi do sada. Bitcoin se, kaže autor, "ne zasniva ni na čemu, osim na nadanju da će ga od vas otkupiti neka veća budala."

Slično je nedavno govorio i ekonomist Steve Hanke sa sveučilišta Johns Hopkins. On je za Kitco News 24. veljače izjavio da je samo pitanje vremena kada će bitcoin ući u "spiralu smrti", te da će mu "cijena pasti do njegove intrinzične vrijednosti koja iznosi nula dolara."

Bitcoin još nije umro, a kad će, ne znamo

Pogledamo li kako se kretao javni sentiment prema bitcoinu, vidimo da je on u prvom valu rasta popularnosti bitcoina u korelaciji s njegovim javno objavljenim osmrtnicama. Najviše ih je na brojaču zabilježeno 2017. godine, njih 124, kada je bitcoin, sjetit ćete se, zabilježio ogroman porast cijene i dotaknuo do tada neviđene razine od gotovo 20.000 dolara.

Gledano iz današnje perspektive ovaj je rekord odavno zaboravljen, a čak je i broj osmrtnica pao. 2019. godine bilo ih je 41, prošle godine tek 14, a u prva dva mjeseca ove godine 99Bitcoins broji 9 istaknutih novinskih članaka s naslovima poput "Bitcoin je Ponzijeva shema", "Bitcoin vrijedi točno nula", "San o bitcoinu je mrtav", i sličnih. A bitcoin, hvala na pitanju, živi i dalje.