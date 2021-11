Na krilima popularnosti serije Squid Game lansirali kriptovalutu i pokrali kupce

Još jedna velika prevara dogodila se u svijetu kriptovaluta ovoga tjedna, što naivnim ulagačima željnima brze zarade na nepoznatim i neprovjerenim "meme" kriptovalutama treba prije svega poslužiti kao upozorenje. Ovoga puta nije bila riječ o prodaji bezvrijednih sličica majmuna u obliku NFT-a, već o plasiranju nove "meme" kriptovalute povezane s ultra popularnom Netflixovom serijom Squid Game.

Izvjesni su ljudi, skriveni iza (sada je to očito) lažnih imena, prije tjedan dana pokrenuli kriptovalutu Squid Game Token. Lansirana je kao što to obično biva s novim i nepoznatim digitalnim tokenima, po vrlo niskoj cijeni od samo 1 centa za token. Kupcima je obećavano da će kupnjom tokena dobiti pristup online igri inspiriranoj serijom, u kojoj će moći zarađivati i razmjenjivati te tokene.

Samo 72 sata po lansiranju, pišu na blogu stranice CoinMarketCap, vrijednost digitalnog tokena SQUID bila je čak 4,42 dolara. To znači da su kupci u to kratko vrijeme mogli ostvariti povrat na investiciju od čak 44.100%. O kriptovaluti su izvještavali veliki svjetski mediji, rijetko ili nikako naglašavajući da ona nema izravne veze s Netflixom i samom serijom.

Pad od 99,9999%

Suludi rast vrijednosti se nastavio, no 1. studenoga počeli su problemi. Korisnici su počeli prijavljivati da ne mogu prodati svoje tokene na mjenjačnici PancakeSwap, a vrijednost je počela još brže rasti. Tijekom toga dana, u samo tri i pol sata, porasla je za dodatnih 7.500%, i dostigla vrhunac od 2.861,80 američkih dolara. No, iako na papiru bogataši, svi koji su kupili ovu kriptovalutu po bilo kojoj cijeni nisu je mogli prodati – developeri su u mehanizam ugradili antidampinški mehanizam koji je to sprječavao. I potom – neviđeni pad.

Kratka i tužna povijest tokena SQUID

Samo pet minuta nakon cjenovnog vrhunca uslijedio je potpuni kolaps. Cijena Squid Game Tokena pala je za 99,9999%, na mizernih 0,0007926 dolara. Kako je porast vrijednosti bio umjetno napumpan, i nije bio rezultat povećanog interesa ili volumena trgovine, tako je i ovaj pad očito bio umjetno izazvan. Token je postao praktički bezvrijedan, a organizatori cijele priče pokupili su novac koji su prodajom zaradili te nestali bez traga.

Navodno su se prije toga žalili da ih netko pokušava hakirati, što se sada čini kao pokušaj stvaranja izlike. Stranica projekta je u međuvremenu ugašena, tokenom se ne može trgovati, a procjene kažu da su autori ovom prevarom uspjeli "maznuti" oko 3,38 milijuna dolara.