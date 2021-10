Prodaj NFT i bježi: autor crtanih majmuna nestao s 2,7 milijuna dolara

Na NFT tržnici OpenSea donedavno su se prodavali crtani majmuni iz kolekcije Evolved Apes. Njihov je autor obećavao razvijati ih kao igru, no kada je prodao kolekciju digitalnih sličica izgubio mu se trag

Ilustracije šarenih majmuna u različitim ulogama i s raznovrsnim dodacima vrlo su popularan oblik ulaganja – ma koliko to čudno zvučalo. Prošloga smo mjeseca tako prenijeli vijest o rekordnoj aukciji, na kojoj je kolekcija od 101 crteža majmuna, povezanih s pripadajućim NFT tokenima, tehnološke kompanije Yuga Labs prodana za više od 24 milijuna dolara.

Ovu maniju investiranja u ilustracije povezane s NFT-ima iskoristio je još jedan "poduzetni" NFT biznismen. On je na tržnicu za razmjenu NFT-a OpenSea postavio svojih 10.000 crtanih majmuna, kolekciju nazvao Evolved Apes (za razliku od ranije spomenute kolekcije Bored Ape Yacht Club) i pustio ih u prodaju. Njegovi NFT-i s ilustracijama također su bili jedinstveni, a vrijednost im se trebala povećavati u budućnosti kroz igru koju je pokretač projekta, poznat pod nadimkom Evil Ape, obećao izraditi.

"Zdrpi i briši" na NFT način

No, kao što se moglo pretpostaviti, ovoliki novac u opticaju, plaćen za bezvrijedne ilustracije i digitalne tokene, mnogima je vrlo primamljiv kao lak način da se brzo obogate. Evil Ape je svoje NFT-ove tako prodao za ukupno 798 ethereuma, odnosno oko 2,7 milijuna dolara, da bi potom opravdao svoj nadimak "zlog majmuna" te – ispraznio kriptonovčanik i nestao bez traga.

Jedan crtani majmun - 280 dolara. Navali narode!

Osim novca, nestali su i njegov Twitter profil kao i službena stranica projekta. Na platformi OpenSea majmuni se i dalje mogu razmjenjivati, no nikakve garancije o njihovom daljnjem razvoju više nema. Vice izvještava kako su zakinuti i dobitnici jedne nagradne igre vezane uz projekt Evolved Apes, a da autor cijele prevare nije platio niti umjetniku koji je ove majmune izradio.

Zajednica ulagača u ovaj projekt već se na Discordu dogovara oko vlastite istrage. "Jednom kad ga mi uhvatimo, policija neće imati ni priliku optužiti ga za kriminal. Gotov je!", poručuju ljutiti prevareni ulagači.

NFT kriminal

Prevare vezane za digitalne nezamjenjive tokene prilično su očekivana pojava. Kada se digitalna "umjetnost" može lako i brzo prodati za ogroman novac, a da pritom tu umjetnost ne morate fizički predati kupcu, manipulacije novcem su daleko lakše nego u slučaju "prave" umjetnosti. Kupac kupnjom NFT-a dobiva tek zapis na blockchainu koji potvrđuje da je on vlasnik neke imovine, u ovom slučaju jedne od ilustracija majmuna, no tog majmuna svatko može vidjeti i preuzeti na svoje računalo. Vlasnik NFT-a može se tek nadati da će mu za njega netko u budućnosti htjeti platiti više, iz bilo kojeg razloga. U slučaju kolekcije Evolved Apes, sva je prilika da se to neće dogoditi.